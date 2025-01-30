川普眼中釘！拒工作時間調整 CNN資深記者阿科斯塔辭職

美國有線電視新聞網（CNN）主播兼前白宮特派記者阿科斯塔（Jim Acosta）28日宣布辭職。（美聯社）

2025/01/30 18:42

〔編譯盧永山／綜合報導〕《美聯社》報導，美國有線電視新聞網（CNN）主播兼前白宮特派記者阿科斯塔（Jim Acosta）28日宣布辭職，拒絕接受CNN將其工作時間調整至深夜時段的安排。阿科斯塔與總統川普關係緊張，曾多次與川普抬槓，他在節目結束時向觀眾表示，新聞工作者應堅持真相，不應屈服於謊言與恐懼，外界普遍認為這番言論有「弦外之音」。但CNN指出，阿科斯塔此次調動與政治無關。

CNN在川普重返白宮的上週宣布調整節目編排，阿科斯塔原本在美東時間上午10時播出的節目將由他人接手，他的工作將移至午夜時段，工作地點也將調至洛杉磯，他的節目將於晚上9點在當地播出，並在CNN International上同步直播該節目。阿科斯塔拒絕變動，並宣布辭職，寧可結束在CNN長達18年的職業生涯。

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阿科斯塔宣布離職前不到半小時，川普在自家社群媒體「真相社群」上發文指，阿科斯塔離職的消息是「好消息」，並批評他是個「大失敗家」，無論身處何處都會失敗。

川普在首個總統任期期間與阿科斯塔多次發生激烈交鋒，白宮最終在2018年短暫吊銷了阿科斯塔的記者證。當時，川普在記者會上厲聲稱「到此為止」，但阿科斯塔仍然試圖繼續提問，隨後一名助手試圖奪走阿科斯塔的麥克風。

回顧職業生涯，阿科斯塔表示，最重要的時刻是2016年跟隨前總統歐巴馬訪問古巴，並向古巴領導人卡斯楚（Raul Castro）提問有關政治犯的問題，並說這段經歷讓他明白，無論何時都不應向專制政權屈服。

阿科斯塔強調，身為古巴難民的後代，他深信新聞工作者的責任是監督權力運作，並堅持在CNN實踐這項原則，未來也將繼續堅守。他最後向觀眾表示，應堅持真相與希望，不要屈服於恐懼與謊言。

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