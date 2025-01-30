罷免鄭正鈐、高虹安！柯建銘宣布連署書達7萬份

總統賴清德今天到新竹市發福袋，立法院民進黨團總召柯建銘陪在旁邊。（記者洪美秀攝）

2025/01/30 20:41

〔記者洪美秀／新竹報導〕總統賴清德今天偕民進黨立法院黨團總召柯建銘及新竹市黨部黨公職，到新竹市香山財神廟發送紅包福袋，而柯建銘今天說，今年的春節很不一樣，大家恭賀新年快樂時，會多加一句「罷免書拿來」，他也開心宣布目前收到罷免藍委鄭正鈐與貪污停職市長高虹安的連署書已達7萬份，幾乎已達第1階段和第2階段標準。

柯建銘說，日前新竹市民積極填寫罷免連署書，反映出基層的不滿。是因為高虹安的施政表現敬陪末座、整天跑法院，無心市政。再加上立委鄭正鈐得票率為全國最低35%，選上後在立法院的不作為，只會站在韓國瑜身邊作秀表演，這些種種原因都使竹市的發展停滯不前，讓市民感到失望、抬不起頭來，光榮城市逐漸黯淡。

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柯建銘說，總統賴清德此次來訪，除與市民一起感受年節氣氛，也親眼見證總召故鄉的罷免行動進展。目前罷免連署的第1階段與第2階段皆早已提前雙倍達標，累積份數超過7萬份，顯示市民對市政與區域立委表現的不滿已到臨界點。

民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，身為民意代表，沒有看見鄭正鈐在地方的作為，整天只會跟著國民黨制定毀憲亂政的法案，甚至阻擋總預算，致使癱瘓政府運作，只會在電視螢幕上看到他在韓國瑜身邊跟前跟後，當他的小跟班，根本不適任作為新竹市的區域立委。

陽明交大教授林志潔則表示，作為台灣公民與新竹市民，她願意站出來支持此次罷免連署行動，罷免鄭正鈐的團體也與她積極聯繫，她除收受民眾遞交的連署書，也協助溝通與資源整合，5天以來，在志工協助下，光她個人服務處就已收受罷鄭與罷高連署提議超過1萬份。後續她會將罷免連署書送到全國唯一窗口「反共護台志工聯盟」統一處理。

林志潔也說，經由罷免團體和大家的討論，決議推派立委柯建銘國會助理戴振博來擔任領銜人。戴振博將以公民身分投入行動，並憑藉其豐富的國會經驗，協助罷免團體對接由曹興誠董事長成立的「反共護台志工聯盟」，整合各方資源與資訊。且可讓罷免次行動更有組織力與推動力，為新竹市的未來帶來新的契機。

柯建銘提到，目前竹市雙罷免行動，包括罷免藍委鄭正鈐與貪污停職市長高虹安連署書已達7萬份。（民進黨竹市黨部提供）

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