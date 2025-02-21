冷空氣將增強全台降溫 北台濕冷12縣市防強風

受東北季風影響，氣象署今（21日）晨對基隆、新北發布大雨特報。今天清晨起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。今晚至明（22）日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。（資料照）

2025/02/21 07:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，受東北季風影響，氣象署今（21日）晨對基隆、新北發布大雨特報，提醒今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。今天清晨起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。今晚至明（22日）北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。

今日天氣方面，桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其中在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，外出請備妥雨具，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

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沿海天氣方面，由於東北風增強，氣象署今晨也對新竹以南等12縣市發布陸上強風特報。今日清晨至上午台南以北沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有較強陣風；下午起新竹至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，新北、桃園沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象署提醒，今晨桃園至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度，行車用路請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日清晨起鋒面通過及東北季風增強，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；清晨桃園至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，中南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。週日因大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣轉冷；基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，北部地區及中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週二大陸冷氣團減弱，各地白天氣溫回升，早晚天氣仍偏冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週三、週四華南雲雨區逐漸東移，其中週三北部及東半部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週四北部、東北部地區及中部山區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

至於下週五基隆北海岸及東半部地區有局部短暫陣雨，桃園以北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，下週六、下下週日環境偏東風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 16 15 ~ 21 16 ~ 23 17 ~ 20

受東北季風影響，氣象署今（21日）晨對基隆、新北發布大雨特報，提醒今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。今天清晨起鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。今晚至明（22）日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。（圖擷取自氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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