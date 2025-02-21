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    籲川普對俄強硬 馬克宏：否則中國以為有權入侵台灣

    法國總統馬克宏。（路透檔案照）

    法國總統馬克宏。（路透檔案照）

    2025/02/21 08:01

    〔中央社〕法國總統馬克宏今晚在網路直播談及俄烏戰爭，除證實即將出訪白宮會見川普外，也強調將告訴川普不要向蒲亭示弱。烏克蘭落入俄國手中，等於向北京釋放訊號，讓中國以為有權入侵台灣。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）20日晚間在社群媒體上針對俄烏戰爭與終戰議題接受網友提問，他證實即將前往白宮會見美國總統川普，以確保歐洲在俄烏和平談判上有一席之位。他表示，將告訴川普面對俄羅斯是「不要軟弱」，否則會讓中國以為有權入侵台灣。

    馬克宏在網路直播中談到與川普的分歧。他表示兩人關係「順暢」，但「個性不同」。他表示，川普想要「做交易」，但自己將在24日會晤時告訴川普面對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）時不要軟弱。

    馬克宏說，川普在面對俄烏終戰時引發的不確定性讓盟友擔憂。他強調，在面對蒲亭的同時，不可忘了「後面還有中國。」

    他表示，向蒲亭示弱，會導致烏克蘭在一份糟糕的協議中屈服，也會降低川普在面對中國和遏制伊朗核計畫方面的可信度，未來將會更難應對中國和伊朗，「這將會是巨大的戰略錯誤。」

    馬克宏在鏡頭前緊握拳頭說道：「你不想要中國去挑戰台灣或其他國家，那該如何解釋中國無權入侵台灣，而卻讓俄羅斯侵略烏克蘭？」強調讓烏克蘭落入俄羅斯之手將會對北京釋放出戰略信號。

    在一小時的問答中，馬克宏也重申支持烏克蘭申請加入歐盟以及北大西洋公約組織，「沒有人有權力表示烏克蘭無權加入歐盟、烏克蘭無權加入北約。」

    針對川普批評烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是「獨裁者」一事，法國總統出面捍衛，表示澤倫斯基「是民主選出的總統，和謀殺政敵的蒲亭不同」，並強調，「若希望烏克蘭能有自由選舉，就必須要有永久的和平。」

    此外，馬克宏今晚再度與澤倫斯基通話，也是本週第4次。通話後馬克宏在社群媒體上表示，兩人就歐洲與盟友如何為烏克蘭爭取穩固和平，以及歐洲防禦強化上交換意見，同時討論馬克宏下週的華府之行。

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