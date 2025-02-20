傅崐萁從香港回來了！陳財能機場堵人怒嗆「中國的走狗」

傅崐萁20日晚間從香港返抵花蓮機場。（圖翻攝自陳財能臉書）

2025/02/20 22:20

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁自稱「重感冒」缺席18日的立院朝野協商，當天卻被爆出其實是偷偷跑到香港。面對連日輿論批評，傅崐萁今天（20日）終於承認去了香港，但宣稱他是替花蓮去拚觀光，要外界停止不實指控。傅崐萁今晚回到花蓮機場，被在地的政治評論員陳財能堵到人，當面痛罵傅崐萁是「中國的走狗」，引發熱議。

傅崐萁17日缺席藍營智庫記者會，理由是重感冒，隔天總預算案朝野協商缺席，原因變成出國，但當天晚上被爆出偷偷跑去香港，而後傅崐萁又在臉書貼健身照宣稱自己「在家休養調整」，疑似企圖營造自己在台灣。不過，反共網紅「八炯」昨天秀出傅崐萁赴港的航班資訊，前立委陳柏惟今天也曝光傅崐萁在香港發表談話，自稱「代表台灣政府」要與香港在觀光產業進行合作的影片，狠狠打臉傅崐萁。

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傅崐萁今天下午終於承認自己去了香港，但堅稱他18日上午都在花蓮跑行程，因為重感冒多日一直未痊癒，下午返家休息並健身，晚上才出發去香港參加國際旅展。他還說，自己是去替花蓮拚觀光，請有心人士停止散播不實指控。

傅崐萁今晚返國，陳財能特地到花蓮機場堵人，成功讓他撞見從入境大廳出來的傅崐萁。從陳財能分享到臉書的影片可以看到，傅崐萁並沒有戴口罩，看上去精神不錯，陳財能一看到傅崐萁就以台語怒罵：「中國的走狗傅崐萁！中國的走狗傅崐萁！中國的走狗傅崐萁！你放台灣的總預算不顧跑去香港，中國的走狗傅崐萁！」傅崐萁未多加理會，搭上車後離去。

影片曝光後引發熱議，「確實很像走狗、賣國賊」、「當場給他難看，真的是一個畜生，有種不要在台灣」、「笑死，上車前臉突然轉臭」、「什麼爛貨還敢代表台灣」、「給陳大哥一個讚，多注意自己的安全」、「聽了真療癒！」、「猜猜看回來後他會推什麼毀台法案」、「一定要注意自己的人身安全，保重」、「這句台語是我今年聽過最好聽的」、「現場直擊舔共仔！真的超級氣！」

陳財能怒罵車上的傅崐萁「中國的走狗」。（圖翻攝自陳財能臉書）

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