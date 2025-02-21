林岱樺涉詐助理費 檢方諭令100萬交保、境管

林岱樺交保步出地檢署發表聲明。（記者黃佳琳攝）

2025/02/21 07:24

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林岱樺凌晨2點移送雄檢複訊 難掩疲憊痛批：沒有證據還一直空耗

首次上稿 06:46

更新時間 07:24（新增：林岱樺聲明）

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〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉詐助理費案，高雄地檢署檢察官漏夜偵訊諭令林岱樺100萬元交保，被懷疑與她勾串向工業區廠商強索不樂之捐的通法寺法師釋煌智也一樣諭令100萬元交保。

檢方經漏夜複訊後，今天上午6點裁定，林岱樺涉犯貪污治罪條例，以新臺幣100萬元交保，限制出境出海、住居；林的胞妹30萬元交保、胞弟及2名服務處工作人員則遭聲押。

林岱樺獲交保：千錘百鍊捍衛清白

林岱樺步出地檢署後發表聲明，她說，千錘百鍊捍衛清白，暗黑的勢力選擇在此刻打擊她的清白，不但不會催折她的意志，縱然會傷痕累累，依然會堅定身軀，捍衛清白，高雄市民以24年、將近9千天的時間檢視林岱樺，知道她經過千錘百鍊一切依法依規，不貪不取，所以她要為清白而戰，為市民24年來的信任而戰。

林岱樺指出，她的信仰是天理、是公道，世間有天理，所以不容暗黑，人間有公道，所以公義得以伸張，她身為高雄的女兒，不容有莫虛有的羞辱，因為有任何莫虛有的羞辱，不僅是賤踏她的尊嚴，也是賤踏高雄的顏面，面對打擊，一定會挺直站立，不會屈膝跪下。

林岱樺複訊後喻令100萬元交保。（記者黃佳琳攝）

通法寺住持釋煌智100萬元交保。（記者黃佳琳攝）

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