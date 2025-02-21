林岱樺凌晨2點移送雄檢複訊 難掩疲憊痛批：沒有證據還一直空耗

林岱樺深夜2點半被移送至雄檢複訊。（記者黃佳琳攝）

2025/02/21 05:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費遭檢調約談、搜索，歷經16小時訊問後，林岱樺21日凌晨2點半被移送至高雄地檢署複訊，林岱樺難掩疲憊神情，痛批檢調沒有證據，一直讓她空耗在那邊。

雄檢昨（20日）指揮調查局南部地區機動工作站針對林岱樺涉詐助理費，及疑似聯手寺廟向工業區廠商索取「不樂之捐」，林岱樺20日上午10點多走進南機站應訊前，突然手拿一張白紙，對著媒體大喊「政治干預司法、司法干預初選」，調查官雖然在旁攔阻，但仍擋不住林岱樺的聲嘶力竭，林隨後被帶入問訊。

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林岱樺在南機站接受16小時問訊後，今凌晨2點35分被移送至雄檢複訊，她下車時並未上銬，面對媒體詢問，林岱樺雖露出疲憊神情，但仍痛批檢調手中沒有證據，過程幾乎有一半的時間讓她空耗在那邊，甚至還有靜坐的時間，偵訊超過12、3個小時，幾乎還有一半的時間有空檔，形同強行拘留。

林岱樺簡短發言後隨即被帶入審訊室，她的委任律師、前雄檢襄閱主任檢察官葛光輝也跟著進入，葛表示：「目前暫時不方便說明案情，大家辛苦了」。

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