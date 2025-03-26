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    父花2.5萬買地送兒子當成年禮 45年後爆漲157倍被前妻賣了

    林翁買農地送兒子當成年禮，45年後爆漲157倍被前妻偷偷賣掉。示意圖，與本案無關。（資料照）

    林翁買農地送兒子當成年禮，45年後爆漲157倍被前妻偷偷賣掉。示意圖，與本案無關。（資料照）

    2025/03/26 14:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓老翁45年前花2.5萬買一塊農地，想等兒子成年後送給他當成年禮，但他和老婆廖婦感情不好離婚，兒子成年後，原登記在妻子名下的農地價格爆漲157倍，市值達386萬元，廖女卻把土地賣掉，林翁提告要求廖女賠錢，但法官認為林家兒子已於2005年成年，林翁行使請求權只到2020年，判他敗訴。

    判決指出，林翁和廖婦於1974年結婚，1980年時，林翁買下一塊農地，但他本身經營機車行，沒有自耕農身分，於是把土地登記在妻子名下，不過，2人於1996年離婚，當時講好把這塊土地列為共有財產，等長子成年後，再約定移轉到長子名下，土地權狀則由林翁保管。

    2022年7月，林翁發現廖婦向地政事務所申請補發權狀，隨後以高於當初購入價格157倍的386萬元賣出，林翁氣炸，認為前妻不遵守約定偷賣土地，提告要求廖婦賠償198萬元，另提出備位聲明，要她賠兒子386萬元。

    高雄地法院審理時，廖婦辯稱，林剛開始做生意時，經濟狀況不好，買地的錢還是她四處奔走借來的，所以才會把土地登記在她名下，2人雖然談好要把這塊地送給兒子，但林卻直到前年10月才提起民事訴訟，已逾15年請求權時效。

    法官查閱地籍料，發現過去土地法曾規定，農地要具自耕農身分才能購買，2人購地時，將土地登記於廖女名下，是為規避土地法規，屬於「脫法行為」，當初借名登記契約關係應屬無效；而這塊土地雖然當初要送給長子，但該請求權應自長子成年時就可行使，而長子已於2005年1月成年，請求權時效只到2020年，因此判決林翁敗訴。

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