俄烏戰爭3週年重大轉變！美國不簽支持烏克蘭決議 拒提「俄羅斯侵略」

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的分歧日益擴大。圖為兩人於2024年9月27日會面。（路透資料照）

2025/02/21 07:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2月24日俄烏戰爭滿3週年，此時美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的分歧卻日益擴大，現在傳出7大工業國就紀念俄烏戰爭3週年的聯合聲明出現爭論，美國拒絕在文件中提及「俄羅斯侵略」，對此西方官員認為，這反映出白宮對這場衝突的態度發生重大轉變。川普將戰爭歸咎於烏克蘭，並將澤倫斯基比作「獨裁者」，這與拜登政府及G7對過去3年戰爭的描述形成鮮明對比。

CNN報導，G7定於下週一在俄羅斯入侵烏克蘭3週年紀念日召開網路會議，但隨著戰爭將進入第4年，美方拒絕將衝突歸咎於俄羅斯，這對西方的決心構成威脅。

請繼續往下閱讀...

早在衝突開始時，「俄羅斯侵略」一詞就已出現在G7聲明中，同樣將這場衝突描述為「非法侵略戰爭」，G7則扮演向基輔調集援助的指導委員會角色。

官員表示，現在華盛頓特使對於文件中對戰爭的陳述表示擔憂，美國拒絕將戰爭責任歸咎於俄羅斯，但其他國家堅持認為，任何軟化聲明的措辭都意味著莫斯科的勝利。目前白宮沒有對此做出回應。

《路透》則報導，有3名外交消息人士透露，美國拒絕共同發起聯合國紀念莫斯科入侵烏克蘭3週年的決議草案，該決議支持烏克蘭的領土完整並再次要求俄羅斯撤軍，這可能是烏克蘭最強大的西方盟友的重大轉變。

在聯合國，各國可以在投票之前決定是否共同提出一項決議。外交官表示，擁有193個成員國的聯合國大會將於週一進行投票，大會決議不具約束力，但具有政治影響力，反映全球對這場戰爭的看法。

消息人士表示，過去幾年，美國一直共同發起此類決議，以支持烏克蘭的公正和平。但目前的情況是，該決議得到50多個國家的支持，但美國不會簽署。

另有2名消息人士則表示，華盛頓對G7集團下週計畫發表的聲明中譴責俄羅斯侵略行為的措辭表示反對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法