家門貼「台灣尚勇」春聯遭惡意撕爛…蔡其昌嘆：很捨不得！

民眾的「台灣尚勇」春聯遭惡意撕毀，令蔡其昌感到相當不捨。（擷取自蔡其昌臉書）

2025/01/30 16:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在世界棒球12強賽勇奪冠軍，民進黨立委蔡其昌以「台灣尚勇」應援曲作為主題，獨家印製30萬份春聯免費發放給球迷。不過有民眾透露，才剛把春聯貼在自家大門上，隔天就遭人惡意撕毀，讓蔡其昌見狀也相當不捨，許多網友也怒斥，「毀人春聯，衰一整年」。

蔡其昌在臉書轉發，除夕時有民眾在自家大門貼上得來不易的「台灣尚勇」春聯，後來就出門與父母圍爐。沒想到隔天下午回到家後，發現「台灣尚勇」竟遭人惡意撕毀，還將春聯塞進門把裡，但周遭的其他春聯卻都平安無事，此舉的挑釁意味十分明顯，而該民眾也說，「我是不是要真的裝一個監視器？」

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蔡其昌提醒，「大過年破壞別人春聯的人！」每一張「台灣尚勇」春聯，都是大家辛苦排隊領的，更何況人家是貼在自己家門上，不論你喜歡或不喜歡，都沒資格去破壞屬於他人心中的美好！蔡其昌也直呼，「看到很捨不得！」

貼文曝光，引起網友討論，「這真的很可惡！無論立場都不該去侵犯他人的自由！」、「壞別人門面，會倒霉很久喔」、「我上週貼的也被撕掉一次，後來又重新貼一張」、「這不就跟對岸小粉紅一樣行為」、「霸凌台灣的都不會有好下場」、「破壞的人會倒霉一整年啦！」、「不喜歡可以不理會、不要看，硬要破壞真的很缺德」。

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