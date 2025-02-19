孬！被中國球迷惹惱揚言做1事反擊 山東男足嚇到放棄韓國賽事

山東泰山11日擊敗光州FC，中國球迷舉全斗煥的照片嘲諷南韓，引爆韓網怒火。（圖翻攝自X平台）

2025/02/19 22:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞足聯（AFC）冠軍精英聯賽，中國山東泰山足球俱樂部日前在西柳體育場，對陣南韓光州足球俱樂部以3：1取勝，中國球迷竟高舉前南韓總統全斗煥照片嘲諷，引爆韓網怒火，揚言山東泰山下次到韓國蔚山比賽時，秀出「中國人不能接受的照片」。沒想到今天（19日）山東泰山對陣蔚山現代足球俱樂部時，突以「全體球員身體不適」為由退賽，引發外界熱議。

綜合外媒報導，本月11日，中國山東泰山在主場濟南市西柳體育場，迎戰來自韓國的光州FC，最後以3：1得勝，現場的中國球迷歡呼慶祝之餘，還高舉全斗煥的照片嘲諷南韓，還有一些人舉的是北韓前領導人金日成的照片。全斗煥在1979年至1988年間任南韓總統，1980爆發光州民主化運動，全斗煥下令武力鎮壓，造成數百人死傷。

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得知中國球迷拿這件歷史悲劇開玩笑，當天與山東泰山比賽的光州FC也砲轟，此舉不能單純視為球迷的助威方式，而是對光州甚至整個南韓的嘲弄。為平息輿論怒火，山東泰山14日發聲明道歉，並宣稱已將相關情況報告公安，並協助展開調查，還稱決定永久禁止涉事球迷觀看山東主場的比賽，但聲明並沒有交代涉事球迷人數。

不過山東泰山的道歉聲明於事無補，大批南韓網友號召要在19日，山東泰山作客對陣蔚山現代時做出反擊，到現場高舉「中國人不能接受的照片」，外界認為不外乎就是「維尼熊」、「六四事件」、「光復香港」等對中國而言政治敏感的圖像。

今天的比賽，山東泰山只要擊敗蔚山現代就能晉級，昨天（18日）山東泰山也有出席官方的賽前記者會和賽前訓練，但是亞足聯今天在賽前2小時突然表示，接獲山東泰山不會到場報到的通知，視同放棄比賽；亞足聯也宣布取消山東泰山亞冠賽資格。根據亞冠聯賽規定，在聯賽階段退出比賽，將被至少處以5萬美元（約新台幣164萬）的罰款，並有可能會被取消未來一個，或多個賽季的亞洲足協球會賽事資格。

事後山東泰山發公告宣稱，全體球員突然身體不適，醫療團隊評估，球員無法組成一支上場隊伍參賽，故需退出比賽。

山東泰山臨時棄賽的消息曝光後引發外界熱議，「沒那種屁股就別吃那種瀉藥，沒事愛挑釁，結果退賽就算了，現在還得賠錢」、「笑死，這樣以後如果亞冠對到中國，對手全部出這一招就贏了」、「共產黨訓練出來的就是這樣，面子跟吵架千萬不能輸，死鴨子嘴硬是一定要的」、「自己全身都是G點，卻想要拿按摩棒去捅別人」、「玻璃易碎」、「愛玩又玩不起」。

現場還有中國球迷舉金日成的照片。（圖翻攝自X平台）

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