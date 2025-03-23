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    狂！美喬治亞州籃球賽打了121小時、比分破萬 創金氏世界紀錄

    美國喬非營利組織舉行籃球比賽，足足打了121小時03分且雙方分數都破萬。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

    美國喬非營利組織舉行籃球比賽，足足打了121小時03分且雙方分數都破萬。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

    2025/03/23 14:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太狂了！美國喬治亞州亞特蘭大非營利組織「男性反對性交易（MOST）」，由23名成員分成2隊進行籃球比賽，足足打了121小時03分且雙方分數都破萬，創下單場籃球賽時間最長的金氏世界紀錄。

    《UPI》報導，這23人的年齡介於17歲至64歲之間，他們在費爾本（Fairburn）的基督教學校體院館鏖戰多天後，終於在21日上午10時結束，最終比數是1萬3096：1萬2972。

    據了解，他們在挑戰的過程中不能離開體育館，就算下場休息時也是一樣，MOST透過此次活動所籌措到的善款，將用在打擊性交易和支持受害者等方面。

    球員們輪流下場休息。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

    球員們輪流下場休息。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

    球員泡冰水舒緩肌肉疲勞。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

    球員泡冰水舒緩肌肉疲勞。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

    球員在場邊補眠。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

    球員在場邊補眠。（圖擷自Men Opposing Sex Trafficking臉書）

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