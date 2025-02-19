集氣！新光三越24歲男樓管準備脫離呼吸器 澳門2歲女童腦壓降低

賴總統到15日到台中榮總探視姜姓樓管。（翻攝自總統官方臉書）

2025/02/19 16:40

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越氣爆釀嚴重死傷，今天是意外發生後第7天，澳門籍一家七口四代祖孫過路遭氣爆掉落物砸中，造成2死5傷，祖父母不幸身亡，2歲孫女頭部重創開刀，生命跡象持續保持穩定，腦壓也持續降低；另名重傷的24歲姜姓樓管今天清醒，身體仍虛弱，但預計能準備訓練逐步脫離呼吸器。

澳門鄧姓一家四代七口來台中旅遊，不幸遇到氣爆事故，曾祖父、曾祖母不幸身亡，2歲曾孫女頭部重創，父母抱著她在路邊呼救，熱心蔡姓男子開車一路護送到澄清醫院中港分院，13分鐘路程在4分鐘內到達，小女童傷勢嚴重，經初步急救，再轉院中國附醫。

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鄧姓女童到院時重度昏迷，嚴重頭部外傷導致腦出血、腦水腫，緊急開顱減壓手術做腦壓監測，以低溫療法治療，持續在加護病房救治。醫院說，女童這兩天腦壓持續慢慢下降，溫控療法在昨天告一段落已經逐步回溫，後續要嚴防感染及相關併發症。

在台中榮總救治的姜姓樓管頭部重創、多處骨折，緊急開刀後有清醒，他情緒激動，腦壓會升高，因此給鎮定劑，讓腦細胞休息，這兩天逐漸減藥，今天甦醒，仍對醫護做出反應，但身體虛弱，多數時間都在休息，如果恢復情形順利，預計開始訓練逐步脫離呼吸器。

熱心蔡先生開車護送澳門女童送醫。（民眾提供）

父母抱著澳門女童在路邊求援，熱心蔡先生開車護送就醫。（民眾提供）

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