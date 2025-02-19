收100萬助王大陸造假「閃兵」！集團3成員聲押禁見

藝人王大陸涉妨害兵役，獲交保後離開新北地檢署。（資料照）

2025/02/19 09:14

〔記者王定傳／台北報導〕以陳姓男子為首的助逃兵役不法集團涉嫌協助想躲兵役的役男造假病歷，讓他們免當兵，新北地檢署昨天（18日）指揮刑事警察局、新北市永和警分局兵分多路搜索，拘提3名集團成員及8名欲逃兵役的役男，包含知名藝人王大陸，昨複訊後，諭令王大陸15萬元交保，今聲押禁見李姓男子、林姓男子、張姓男子等集團成員；其他人以3萬元至15萬元不等金額交保。

檢警是在去年偵辦一起詐騙案件時，意外發現詐團成員委託陳姓主嫌協助免當兵，陳男因另涉他案被通緝，上月中旬被捕收押；新北檢擴大偵辦，再追出陳男旗下44歲李男、56歲張男及24歲林男分別擔任集團內仲介、聯繫、跑腿等角色，昨天收網逮人。

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該集團涉以花錢就可以輕鬆躲過兵役為由，對外遊說不想當兵的役男，費用為10萬元至100萬元，價格高低依時間判定，若要短時間躲過兵役，協助及指導費用較高，若可使用較長時間布局，收費較低。

檢警追查，王大陸等8人，透過友人介紹下得知可閃避兵役，即與該集團聯繫，企圖將「常備役體位」轉換成「免役體位」，這些役男的免役理由大都是高血壓、心臟疾病等，因王大陸是知名藝人，集團直接向他收取100萬元費用。

檢警掌握相關事證後，昨天上午兵分11路前往雙北、中部地區逮捕李男等11人，詢後依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦。

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