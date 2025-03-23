乍暖還寒！未來一週最熱超過30度 週末下探14度

未來一週天氣，週四前氣溫逐日回升，週五開始轉冷，週末感受濕冷。（中央氣象署提供）

2025/03/23 19:54

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來一週天氣乍暖還寒！中央氣象署預報，明天（24日）天氣穩定，但中午前後晴朗又乾燥，請民眾注意防曬及補充水份；週四（27日）以前各地溫度逐步回升，但日夜溫差多達10至15度，其中又以西半部溫差最明顯；週五冷空氣報到，全台轉冷，週末明顯感受濕冷，下探14度。

北部近日乾燥，昨天雙北相對濕度8％，今天台北27％、新北21％，不少民眾哀號「狂被靜電電到」。氣象署預報員劉沛滕表示，台灣相對濕度50至60％感受舒適乾爽，乾冷冷氣團經太陽加溫可降至30％，30％以下則屬罕見。

請繼續往下閱讀...

劉沛滕也提醒，冷高壓今明兩天逐漸往東移出後，水氣將會略增，但明天中午前後相對濕度仍低，身體容易缺乏水分，再加上天氣晴朗，紫外線會較高，請民眾補充水分並做好防曬。

台北及新北昨天相對濕度8％，有機會破40年來最低紀錄。劉沛滕說明，最低紀錄雖是1985年4月24日台北15％，但過去受限儀器關係，低濕度較難量測；氣象署認為，現代儀器可信度高，內部經檢核討論後，預計明天對外說明是否將8％列入歷史紀錄。

未來一週天氣，劉沛滕指出，穩定天氣持續到週四，氣溫每日略為回升1至2度，但日夜溫差大，其中又以西半部最明顯，高溫明天可達29、30度，週二之後可達30度以上，夜間低溫明天降至14、15度，週二之後18至20度。週二至週四受東南風影響，台東及恆春半島注意零星降雨。

週五開始轉冷，以北部及宜蘭較明顯，白天溫度降7度。劉沛滕表示，鋒面通過加上東北季風增強或大陸冷氣團報到，北部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

週末兩天在水氣加持下感受濕冷，北部白天僅16、17度，入夜14、15度；其他地區早晚亦偏冷，中南部15、16度，其中中部白天21、22度，南部降雨機率不高較暖，可達25、26度。中部以北、東半部地區及南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法