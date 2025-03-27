中山大學與高雄大學併校？中山學生會調查「77％反對」

中山大學學生會發布學生意見調查結果，77％填答學生反對與高雄大學合併，支持比率只有約15.5％。（中山大學學生會提供）

2025/03/27 19:08

〔記者林曉雲／台北報導〕國立中山大學擬和國立高雄大學合校，中山大學預計召開校務會議討論，中山大學學生會今天（27日）則發布學生意見調查結果，學生會會長劉品佑說明，77％填答學生反對，支持比率只有約15.5％。

劉品佑說，學生會調查中山大學的學生對校名的看法，超過9成將「國立中山大學」作為合校第一志願校名，因合併牽涉校名、學術表現與社會辨識度的調整，擔心合校後會影響中山的學歷信譽、平均獲得學習資源降低、影響招生及聲譽下降，也有學生認為兩校在入學成績、課程設計與學習模式上存在一定差異，可能讓外界對學歷解讀產生誤解，部分學生更擔憂，合校後學校資源的重新配置，若未能妥善規劃，可能會使中山的學生在學習資源或發展機會上受到影響，甚至擔心兩校學生之間的對立與不融合現象，都可能為中山的發展帶來許多挑戰。

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中山學生看待合校的優缺點，校系互補、拓展校地、因應高教少子化趨勢是優點，有中山學生提及，與高大合校有助於增加中山緊繃的校地，有助於整體校園發展；高大也有法學院、建築系等科系，與中山形成互補關係，也提及合校符合高教因應少子化的趨勢。

為了促進此議題的理性討論，中山大學和高雄大學兩校學生會今天共同提出3點呼籲：一、合校議題應實質且理性討論，尊重學生間不同立場，避免人身攻擊與謾罵。二、強烈呼籲兩校校方重視學生聲音，以學生的共同福祉作為首要考量來推動合校計畫，並在進入校務會議決議前應先行展開與教職員生的充分溝通與說明，望校方可以舉辦校內座談會，傾聽校內聲音。三、若兩校校方未能妥善解決學生提出的疑慮與需求及落實溝通程序，學生會為保障學生權益與福祉，將反對推動合校計畫。

劉品佑說，面臨合校一定會造成同學們的不安，以及對於合校後的規劃有所疑問，呼籲兩校學生以理性討論的方式，來展現學生在參與校園公共事務的高度，目前兩校學生會將持續密切聯繫與合作，共同努力，促請校方正視並尊重所有學生的意見與權益。

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