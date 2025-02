8000萬年「活化石」皺鰓鯊現蹤！ 蛇形外貌震驚科學界

2025/02/19 14:47

〔編譯陳成良/綜合報導〕葡萄牙外海發生一起罕見的科學發現!一條皺鰓鯊(frilled shark)在商業捕撈作業中意外被捕獲。這種外型獨特的深海掠食者已存在8000萬年,幾乎沒有變化。牠蛇形的身體、靈活的下顎和300顆針狀牙齒,為人們揭開了深海最神秘生物的面紗。

美國《國家地理》(National Geographic)雜誌報導,這條長1.5公尺的皺鰓鯊是在1項歐盟資助的研究計畫中,從水下700公尺處被捕撈上岸,該計畫旨在減少意外捕撈。由於自恐龍時代以來,其演化變化極小,因此被科學家視為「活化石」。

皺鰓鯊的名稱來自其喉嚨周圍類似褶邊的鰓結構。牠擁有細長、像鰻魚一樣的身體,能在深海中隱密移動。牠主要捕食魚類和魷魚,並利用一排排向後傾斜的牙齒困住獵物,使其難以逃脫。

儘管皺鰓鯊分布廣泛,但由於通常棲息在水下500至1000公尺處,因此很少能在其自然棲息地中觀察到。科學家對其族群數量、行為或長期生存前景仍然知之甚少。

2007年,澳洲曾捕獲一條活體皺鰓鯊,但該個體在被帶到水面後不久就死亡。研究人員認為,這些鯊魚只會在受傷、生病或受到環境干擾時才會浮出水面,因此極為罕見。

與現代鯊魚依靠強大、快速的攻擊不同,皺鰓鯊被認為採用伏擊策略,在深海的黑暗中猛撲向毫無防備的獵物。其極其靈活的下顎使牠能夠吞下大型魚類,而細長的身體則使牠能夠在獵物可能藏身的狹窄空間中穿梭自如。

另一個不尋常的特徵是其繁殖週期。科學家估計,皺鰓鯊的妊娠期是所有脊椎動物中最長的,長達3.5年。雌性皺鰓鯊一次可產下2至15隻幼鯊,但如此緩慢的繁殖過程使其容易受到環境變化的影響。

國際自然保護聯盟(IUCN)目前尚未將皺鰓鯊列為瀕危物種,但日益增加的深海捕撈活動引發了人們對意外捕撈的擔憂。由於這些鯊魚繁殖緩慢且棲息在未開發的海洋區域,研究人員警告說,牠們可能比以前認為的更脆弱。

