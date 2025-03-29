泰國倒塌大樓為中企建造 中國網友急甩鍋

緬甸強震導致中國中鐵十局在泰國曼谷承建的大樓倒塌，中網友見狀連忙用各種理由推卸責任。（美聯社）

2025/03/29 10:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生芮氏規模7.7強震，泰國曼谷由中國中鐵子公司「中鐵十局」承建的審計署辦公大樓工地因此倒塌，中網友見狀連忙用各種理由推卸責任，甚至有許多指涉到中鐵十局的影片和文章都遭刪除，但還是有理性的中國人坦言這種行為相當丟臉。

從中國社群網站微博、嗶哩嗶哩（bilibili）的消息可以看到，中國網友相當擔心自家「基建大國」的名聲受到影響，紛紛指稱泰國審計署大樓是由「義大利-泰（Italian-Thai，由義、泰商人合資成立）」建商所設計，中鐵十局只是負責建造而已，因此義大利-泰必須負上主要責任。

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然而，有部分中國網友認為這種推諉卸責的做法非常可恥，痛斥「出了這種事情，設計和承建一個都跑不掉的，就別甩鍋了」、「兩地相差1000公里呢，相當於北京地震讓上海的樓塌了」。

還有中國網友直指把問題推給設計方完全站不住腳，畢竟承建的中鐵十局也應該要有風險評估，「這一晃就倒的東西你們也敢接這個活，給你錢讓你幹什麼都行，不用考慮口碑嗎？」

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