疑求復合未果 莽男闖國軍公墓偷走她亡父骨灰甕恐嚇

新北警方在清明節前，起出遭竊骨灰甕，發還家屬。（記者吳仁捷翻攝）

2025/03/29 10:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林傳出離奇恐嚇案，湯姓女子接到一封信，其中放有父親骨灰甕上的遺照，附帶一句恐嚇讓骨灰甕消失的字條，湯女嚇得報案，並通報父親骨灰安奉的國軍公墓，一查赫見父親靈骨塔位中骨灰甕、旌忠狀都被偷走；樹林警分局、汐止警分局、軍方共組專案小組，追查出湯女前男友陳男涉重嫌，在清明節前找到湯父骨灰甕，發還家屬，警方並依竊取火葬遺灰、恐嚇罪嫌將陳嫌送辦。

樹林區49歲湯姓女子今年2月收到一封恐嚇信，其中附上已故父親骨灰甕上遺照，但湯女父親亡故多年，骨灰甕安置於汐止區五指山國軍公墓忠靈殿，湯女報案後，樹林警分局會同汐止警方，聯繫國軍軍墓組檢查龕位，赫見骨灰罈原存放處的矽利康膠條遭破壞，內部的骨灰甕、碑文牌及旌忠狀均被盜走。樹林警分局隨即與汐止警分局組成專案小組，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

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專案小組調閱監視器影像、分析網路通聯紀錄及相關證據，鎖定特定涉案陳嫌，借提尋找，在陳嫌工作處附近，林口山溝尋獲遭埋藏的骨灰甕，經家屬確認後，將骨灰甕發還家屬，對找回亡父骨灰甕，相當感謝警方，訊後全案依刑法第247條「損壞、遺棄或竊取遺骨、遺髮、殮物或火葬遺灰」罪及恐嚇罪，移送法辦。

專案小組找到遭竊的骨灰甕後，要起出前，不免習俗，也燒金紙祝禱，祈求上蒼、亡靈庇佑案件順利偵破，果然順利起出骨灰甕；陳嫌承認犯案，但拒談動機；警方掌握他去年8月到國軍公墓偷竊，檢警初判犯案動機，認為應是陳嫌多年來為求與前女友復合不成，多次恐嚇後，才想到竊取對方亡父骨灰甕恐嚇，企圖求復合，未料成反效果，再度吃上官司。

新北警方在清明節前，起出遭竊骨灰甕，發還家屬。（記者吳仁捷翻攝）

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