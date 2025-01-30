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    石垣島麥當勞傳歇業！ 與那國島居民：最近的分店在台灣

    日本沖繩縣石垣島唯一的麥當勞分店，宣布將於2025年2月結束營業。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    日本沖繩縣石垣島唯一的麥當勞分店，宣布將於2025年2月結束營業。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

    2025/01/30 20:17

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣石垣島唯一的麥當勞分店，近日張貼公告，宣布將於2025年2月結束營業，結束其長達17年的服務歷程。此消息一出，不僅引起石垣島居民的關注，也讓鄰近的與那國島居民直呼，「這下子最近的麥當勞變成在台灣了！」

    一名在石垣島上的老闆在社群平台X發文表示，「我停下來吃午餐……嗯？石垣島的麥當勞……關門了？不是因為要重裝潢，所以暫時休息而已嗎？」。隨後，近與那國島的觀光協會也發文驚呼，「最近的麥當勞在台灣！」

    事實上，石垣島距離沖繩本島約300至400公里，但距離台灣更近。與那國島位於石垣島以西，被稱為「日本國最西端之地」，距離台灣宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角僅約108公里。在天氣晴朗時，甚至可以從與那國島的西崎遠眺台灣的山脈。

    對於石垣島麥當勞的關門，網友們紛紛留言表示：「我們生活在一個你需要護照才能去麥當勞的世界」、「如果與那國島和台灣之間有直航船班，應該會很方便」、「我可以從台灣叫外送嗎」、「海關問：你為什麼來台灣？你要待多久？我：要去麥當勞吃漢堡。停留時間約30分鐘」。

    不過，有當地網友向店內員工詢問後，發現歇業的計畫似乎尚未完全確定，仍可能有轉機，並留言表示，「希望這只是搬遷，而不是完全關門。」

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