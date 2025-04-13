豪大雨灌到飽！ 石門水庫今年首次「滿庫」 6月底供水無虞

石門水庫迎來今年首次滿庫。（記者李容萍攝）

2025/04/13 19:18

〔記者李容萍／桃園報導〕今年春雨豐沛，加上桃園地區昨晚至今日清晨降下豪大雨，石門水庫集水區大補水，截至今日下午4點，大壩水位達滿水位245公尺、蓄水量2億526萬噸、蓄水率100％，這是水庫今年最高水位，前次「滿庫」為去年12月30日，而去年同日水情為大壩水位220.13公尺、蓄水量5240萬噸、蓄水率 25.5％，水利署北區水資源分署審慎樂觀預估至6月底各標的供水無虞。

中央氣象署昨日發布桃園市等14縣市豪大雨特報，桃園市昨晚狂風暴雨，桃園市民形容「跟颱風一樣」，石門水庫集水區在雨勢下，入流量持續進庫，截至下午4點，石門水庫迎來滿水位，適逢今天天氣放晴，許多遊客攜家帶眷暢遊石門水庫登山、踏青。

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不僅至今日下午4點，石門水庫「滿庫」，連同鄰近新竹持續滿水位的新竹寶山、寶二水庫，桃竹3水庫均為「滿庫」，讓北水分署操作供應桃竹農灌及產業、民生用水樂觀。

北水分署副分署長郭耀程表示，目前桃竹地區含民生及農業用水正常供應，石門水庫「滿庫」後會優先放存於農水署桃園及石門管理處埤塘，以利後續供應本田、抽穗期農灌用水需要，北水分署樂觀預估桃竹地區在6月底供水無虞。

石門水庫迎來今年首次滿庫。（記者李容萍攝）

石門水庫迎來今年首次滿庫。（記者李容萍攝）

水利署官網公布全台水庫蓄水情形圖，其中石門、寶二、寶山水庫，還有永和山、鯉魚潭水庫也滿庫 。（取材水利署官網）

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