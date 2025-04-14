大甲媽回鑾 大甲市區又見格鬥盃開打

大甲媽回鑾，昨晚在大甲區三民路與德興路口又見民眾因擺設香案爭相接轎，與大甲鎮瀾宮秩序組成員推擠衍生互毆。（擷取自網路）

2025/04/14 00:58

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽祖回鑾，昨天晚上在大甲區三民路與德興路口，因民眾擺設香案爭相接轎，與大甲鎮瀾宮秩序組成員推擠衍生互毆，大甲警分局隨即啟動快打機制，通報線上巡邏及偵查隊警力前往，強力介入，弭平衝突，並將5名相關人員帶返大甲派出所查處。

大甲媽祖回鑾，民眾在大甲區三民路與德興路口見民眾互毆，甚至有人拿起塑膠椅丟來丟去或毆打他人的頭部。警方調查指出，事件發生在13日22時43分，因大甲媽祖鑾轎行經大甲區三民路與德興路口時，該處香案成員因爭相接轎，與大甲鎮瀾宮秩序組成員推擠衍生互毆情事。

請繼續往下閱讀...

大甲分局護轎警力立即制止，並以無線電通報指揮所，隨即啟動快打機制，通報線上巡邏及偵查隊警力前往，現場衝突經警方優勢警力強力介入，弭平衝突，並於23時20分將相關人員5名帶返大甲所查處。

另13日21時48分許，在大甲區文武路111號前，也發生大甲媽祖鑾轎抵達時，不明團體因爭相接轎引發推擠情事，後因施放鞭炮致群眾散場，大甲分局獲報後，依網路影像初步判斷確有推擠情事，是否觸犯相關法令，後續調閱監視器後調查釐清中。

大甲警分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、勿枉勿縱，絕不寬貸，以維社會治安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法