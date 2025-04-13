雲林工安意外！疑雨水回收池沼氣釀禍 兄弟檔昏迷掉水池溺斃

點鑫公司斗六廠13日下午發生2名外包工人疑吸入雨水回收池沼氣，掉入池中溺斃的工安意外。（圖由民眾提供）

2025/04/13 18:38

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市點鑫股份有限公司斗六廠今（13）日下午傳出工安事故，44、40歲歲黃姓兄弟到公司內查看雨水池管路，疑似池內沼氣溢出，導致兩人掉進雨水池中，救護人員抵達發現2人失去生命跡象，緊急送往斗六成大、斗六醫院救治，經2小時搶救仍不治，至於詳細原因仍有待釐清。

今天下午3點28分左右，雲林縣消防局獲報，指公司內2名外包商員工，疑似吸入沼氣而掉入深3公尺、水深1公尺的雨水回收池中。消防人員獲報後立即派遣斗六、公園、六合分隊車輛前往。

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斗六消防分隊長何建樺表示，救護人員抵達現場，配戴空氣呼吸器到回收池查看，發現黃男2人受困在池內且昏迷，初步判斷2人已無生命跡象，立即將2人救出，送至斗六台大醫院救治，急救約2小時仍告不治。

據了解，2人為兄弟檔，本身為屏東人，在台中晨禎營造股份有限公司任職，因點鑫斗六廠雨水回收池近日無法順利將池水抽出，因此公司派遣兩人前往現場查看管路，兩人打開回收池不久後，疑似池中的沼氣洩出，2人吸入後昏迷，不慎跌入雨水池中。

消防人員表示，沼氣硫化氫如果濃度過高，吸入後很短時間就會出現呼吸麻痹進而昏迷的情況，至於2名工人，是否是1人先發生意外，另名同仁再進入搭救而雙雙中毒，仍有待警方釐清。

點鑫公司斗六廠13日下午發生2名外包工人疑吸入雨水回收池沼氣，掉入池中溺斃的工安意外。（圖由民眾提供）

點鑫公司斗六廠13日下午發生2名外包工人疑吸入雨水回收池沼氣，掉入池中溺斃的工安意外。（記者李文德攝）

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