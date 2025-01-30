登山客上大霸尖山1人失聯 搜救3天僅尋獲包包帳篷

5名登山客25日攀爬新竹縣尖石的大霸尖山，其中有1女山友失聯，搜救人員已連續3天搭直昇機進山區搜救，但僅尋獲包包及帳篷等物品，女山友仍失聯。（竹縣消防局提供）

2025/01/30 17:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣再傳登山失聯意外！5名登山客農曆年前25日從尖石鄉鎮西堡登山口出發行經南馬洋山，準備前往大霸尖山再從九九山莊下馬達拉溪登山口，其中1名葉姓女山友因途中腳程跟不上失聯，搜救人員27日展開搜救，但搜救到今天第3天，僅發現葉女的背包及衣物和帳篷，但不見手機，由於位在海拔近2千公尺的山區已佈滿白雪，夜間氣溫已降到0度以下，情況不樂觀。

新竹縣消防局今天指出，27日受理苗栗縣消防局轉報南馬洋登山失聯案，失聯者為53歲葉姓女子，因在途中腳程跟不上獨自行走，後來在Line回報，找不到回去路徑，其他4人得知後報案。

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消防局表示，搜救人員28日就搭乘直升機到山區展開搜索，有找到失聯者的背包及繩索，在檢查包內物品包含有睡袋、乾糧等，但未見手機，現場溫度極低，初步研判失聯者狀況不樂觀，持續搜索仍未找到。

消防局指出，搜救人員昨天上午6時33分回報山上氣溫非常低、天氣陰天，搜救人員以背包為中心擴大搜索，在下午2時15分仍未發現失聯者準備下徹。今天第3天，仍持續有10名搜救人員搭乘直升機前往山區，搜索區域為失踨者背包位置，分散擴大搜尋，目前仍在搜尋中。

由於大霸尖山周邊群山的海拔在1600-2850公尺間，而馬洋山的高度也在2千公尺上下，這幾天因寒流來襲，山區夜間溫度相當低，且多已降雪，搜救人員在搜救過程都可見地面都佈滿白雪，失聯者失聯的地點周邊多是箭竹林，能見度不高，極易迷路，連搜救人員都要費很多力氣搜救。

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