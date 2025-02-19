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    傅崐萁感冒在家沒去香港？八炯公布「航班資訊」：當我們內應瞎了

    傅崐萁18日曬健身照說，自己在家休養。（擷取自傅崐萁臉書）

    傅崐萁18日曬健身照說，自己在家休養。（擷取自傅崐萁臉書）

    2025/02/19 22:05

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院總召傅崐萁臨時缺席17日的記者會，黨團書記長王鴻薇解釋，「總召是重感冒。」不過，他又缺席18日的立院朝野協商，立法院長韓國瑜說，「傅崐萁特別請假出國，不在國內。」2人說法大相逕庭，引發熱議。對此，網紅八炯踢爆，傅崐萁就是在國外，更公布傅崐萁搭乘航班資訊。

    2025香港旅遊博覽會將於20日登場，花蓮縣長徐榛蔚也率團前往，而傅崐萁究竟是在養病，還是跟著到香港？讓外界霧裡看花。傅崐萁昨晚在臉書貼出健身照片說，自己重感冒在家休養，預告即將回歸立院。

    但八炯今天（19日）在Threads爆料，「請問傅崐萁，你是不是在2月18號，搭19:26的UO153班機去香港。」同時批評傅崐萁的發文，「還在社群上營造你在家裡健身休養？難道我們跟團過去的內應瞎了？」

    民進黨立委林俊憲也留言回應，「他很聰明，我昨天看這張照片看了半天，沒有看到插座、窗戶等等可以辨識出不在台灣的物品，唯一就是戴口罩的方式有點蠢而已。」

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