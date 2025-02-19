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    下班見貴婦騎「超稀有偉士牌」 內行人：這台破百萬

    網友下班偶遇偉士牌稀有車款，內行人透露「1台破百萬」嚇壞眾人。（擷取自Threads）

    網友下班偶遇偉士牌稀有車款，內行人透露「1台破百萬」嚇壞眾人。（擷取自Threads）

    2025/02/19 22:45

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕連貴婦都愛騎車！網友分享，下班路上遇到一台十分吸睛的摩托車，好奇這台陌生車子是哪個品牌？其他眼尖網友發現，原來這台車是精品品牌Dior與偉士牌（Vespa）的聯名車款，並且已經絕版，加上車尾廂要價120萬元，車牌號碼還是鐵支8888，原PO直呼，「我應該過去叫乾媽」。

    網友在社群平台Threads發文說，在桃園青埔的下班路上，偶遇一台看似非常稀有的摩托車，詢問網友這是什麼車款？不料，網友見狀都驚呼，「一台要價百萬的偉士牌聯名款」、「946偉士牌聯名款，加車尾箱要120萬，不含箱95萬的偉士牌」、「那不是一台車，那是移動的保險櫃」。

    內行人指出，「這是於2021年推出的Vespa 946 Christian Dior，全球限量946台，當時在台灣的售價為新台幣95萬元。此外，專為此車設計的後置行李箱需另行購買，售價為新台幣24萬元，由於該車款限量且已上市多年，目前市面上可能難以購得」。

    另外，網友還發現，「監理所能查到，這張車牌12000……」、「非富即貴的狠人，精品車加8888」、「這台車加牌，真貴婦」、「車貴就算了還8888，乾媽」。

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