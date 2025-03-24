借派出所停車爭議延燒 彰化縣議員賴清美擬告網友騷擾

彰縣議員賴清美借派出所停車爭議延燒，其臉書遭大批網友灌爆。（資料照）

2025/03/24 09:53

首次上稿 09:35

更新時間 09:53

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣議員賴清美前幾天開車想借芳苑警分局王功派出所車位暫停，不料被值班員警拒絕、驅趕，雙方爆發口角，縣警局已展開調查釐清；不過，消息傳開，賴清美臉書被大批網友留言灌爆，甚至接連在半夜接到電話轟炸，她強調，網友不知事情來龍去脈，再這樣騷擾，她就提告。

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賴清美指稱，21日與朋友約在芳苑警分局附近見面，她開車去找不到停車位，看到王功派出所裡面有空的停車格，便開車進入派出所內暫停，只需要暫停3至5分鐘，且避開一旁的殘障車位，也非警車停車格，不料人還沒下車，派出所值班台員警立即衝出來對她開嗆。

賴清美說，自始至終沒有想過要「表明身分」，該員警卻態度相當惡劣地嗆說「這裡不能停車，妳沒有借車位，出去」，她解釋只是在這裡等人，對方卻仍堅持要她把車開出去；她不甘示弱質疑，一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待？

賴清美被轟出去後立即致電縣警局公關科，王功派出所所長沈威志隨即趕回派出所，帶賴清美進入派出所內了解原由，此時該員警拿起手機對著賴清美錄影存證，還稱要法辦妨害公務；賴清美也氣炸回嗆：「你對民眾應該是這種態度嗎？」雙方氣氛劍拔弩張，沈威志居中打圓場也沒用。

彰化縣警局除了調閱派出所內外的監視器錄影畫面，今天一早也針對此事開會，研擬後續調查及處理方向，希望能查明真相，若員警有疏失應懲處，若執勤無誤，也該還員警公道。

不過該起爭議事件傳開後，賴清美臉書被大批網友灌爆，另外還有網友致電狂轟濫炸，讓她整夜不得安寧；賴清美在臉書上指出，致電接聽了又不出聲音，這樣對嗎？沒證沒據之下，不知道事情真相，亂批評開罵，忍無可忍，再這樣騷擾，她真的會去提告。

彰縣議員賴清美借派出所停車爭議延燒，她在臉書上秀出半夜大批騷擾電話。（翻攝賴清美臉書）

彰化縣議員賴清美開車到芳苑警分局王功派出所暫停，不料被值班台員警以不借車位為由驅趕，雙方爆發口角。（資料照）

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