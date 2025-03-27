國軍光電弊案起訴許姓中校等6人 掮客、雇員求刑9年 士官長8年

檢方在陳姓掮客住處搜出大批現金。（資料照）

2025/03/27 14:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國軍空軍某聯隊營區爆發光電貪瀆弊案，該案今經彰化地檢署檢察官陳鼎文偵查終結，將許姓中校、陳姓士官長、葉姓雇員、蔡姓參謀官以及陳姓掮客和黃姓綠能業者，依貪污治罪條例提起公訴，並對陳姓掮客、葉姓雇員具體求刑9年，陳姓士官長8年。

去年底遭彰化地檢者偵辦這起弊案，該聯隊內許姓中校科長、陳姓士官長、中校退役葉姓雇員、蔡姓上尉後勤參謀官，共同找來具黑道背景的陳男（掮客）向綠能廠商索賄並護航，涉案綠能廠商被迫付給陳男5000多萬元賄款，陳再用行賄、飲宴、性招待綁住涉案的軍士官開、改標案，最後綠能廠商仍覺無利可圖而落跑。

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起訴書指出，該空軍聯隊於2022年間辦理光電標租案，公開徵求廠商提供資料，許姓中校科長、陳士官長、葉姓雇員、蔡姓少校參謀官，利用規劃、審核或監督營區基地內公用土地、使用方式，以其職權辦理光電招標租案，引進掮客陳男介入，陳男找來有意投標的綠能開發商業者黃男。

起訴書指出，黃男投標前答應涉案軍方和陳姓掮客，總開發金額為2億元，其中2成作為賄款，但到營區現場勘查後發現，光線條件不佳，2億元的開發費加上賄款恐不敷成本，他有意退出，惟畏懼陳具有黑道背景，只能分批次乖乖交出5000多萬元給陳，再由陳施壓，逼迫軍方把標案金額降到1億2千萬元。

起訴書說，陳男為了綁住涉案的軍方人員並改標金，先給予些許的賄款當甜頭，另外1年之內帶軍方人員到高檔餐廳飲宴13次，飲宴結束再帶到旅館做性招待，其中以陳姓士官長、葉姓雇員被招待最多次，每次性招待金額約在2萬元，全由陳男或黃男買單。

綠能業者黃男自稱「跳入賊窟」、「全身的毛被剝得一乾二淨」，他想「淨身出戶」，但陳男威脅他「除非交出1億，再找來另一名開發商」，陳男無奈，找來另一家包商，此案便爆發開來。

起訴書表示，此案賄款大部分流入陳男手裡，葉姓雇員、陳姓士官長、許姓中校分別受有120萬元、76萬餘元、1萬4000多元的不正利益，蔡姓上尉則受4500元的招待。

檢察官指出，被告等人利用太陽能光電統包廠商間競價比較，可獲不法利益，敗壞軍紀，視國軍光電標租案為生財工具，藉此機會收受賄賂及性招待等不正利益，造成亂象叢生，敗壞官箴，並戕害我國再生能源政策推展甚深。據此，具體求處葉姓雇員、陳姓掮客有期徒刑9年，陳姓士官長有期徒刑8年，其餘被告部分，請依法量處適當之刑。

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