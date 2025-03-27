武統言論納管？ 行政院：憲法已提供限制言論自由的空間

行政院政委林明昕今（27）日在院會後記者會表示，憲法已提供限制言論自由的空間，但須符合憲法第23條精神。（資料照）

2025/03/27 14:01

〔記者鍾麗華／台北報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞因發表武統言論，遭廢止居留許可驅逐出境，政府是否對鼓吹戰爭或武統言論進行管制？行政院政委林明昕今（27）日在院會後記者會表示，憲法已提供限制言論自由的空間，但須符合憲法第23條精神。

根據「憲法」第23條，各條列舉的自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。

請繼續往下閱讀...

林明昕解釋，人民的言論自由等其他自由等當然受到保障，但是生活在團體中，並非單獨個人，現在是如何限制的問題，在不同的時間點、情況下有不同限制，只要符合法律保留原則、明確性原則、正當目的性、比例原則等，基本上都是有討論空間。

林明昕說明，憲法早就提供限制言論自由的空間，但必須符合憲法解釋，也有聯合國兩公約施行法，內容足以做成解釋，理解憲法上自由、限制的定義與內容。台北高等行政法院駁回停止執行聲請時也有提到，但並非直接拿兩公約的條文來限制，而是以兩公約內容去解釋憲法23條。

林明昕指出，限制作為要符合法律保留原則，若以「刑法」來處理，就要符合罪刑法定原則，若認為言論自由過度放縱對國安產生影響，要適度以刑責或其他處罰處理，這時就要考慮法律足不足夠，不足當然就要修法。

林明昕表示，未來是直接在「刑法」內增加條文，或必要時另立專法，將由法務部刑法研修小組依不同考量處理，行政院原則尊重各部會主管範圍，再審慎討論是否有必要、如何限制，特別是要不要動到刑法，因為刑法是最後手段。

對於中研院院士陳培哲等75位學者日前發布聲明，指台灣的言論自由空間快速遭到壓縮，呼籲政府懸崖勒馬。行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰說過，言論自由不是毫無界限，以美國為例，言論自由受到第一修正案的保障，但當言論自由面對國家安全問題時，民主國家也會限制相關界線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法