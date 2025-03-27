Signal 洩密案口風突轉！川普矛頭轉向國安顧問 仍力挺防長

川普暗示國安顧問瓦爾茲（左）扛責，獨厚防長赫格塞斯（右）惹議。（法新社）

2025/03/27 14:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國政治新聞網站《Politico》報導，美國總統川普在「Signal」洩密風波中態度微妙轉變。 週三（26日）晚間，他在簽署行政命令時，略顯猶豫地將這起延燒數日的爭議指向國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz），卻又堅定為洩漏敏感軍事細節的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）護航。這番前後矛盾的言論，讓這場「Signalgate」風波更顯撲朔迷離。

「麥克．瓦爾茲，我猜是他承認了責任，」川普回應媒體提問時說，「這應該跟其他人無關。我一直覺得是麥克。」他此話似在影射，瓦爾茲誤將《大西洋月刊》（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）拉進高層Signal群組，是整起洩密案的禍首。然而，對於赫格塞斯在群組中分享包括空襲發射時間等機敏資訊，川普卻不以為然，反問：「怎麼會扯上赫格塞斯？他沒問題，這不過是場政治獵巫。」

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這起事件源於戈德堡披露，他意外加入一個包含副總統范斯（JD Vance）、赫格塞斯等多位高官的Signal群組。這款通訊軟體以加密功能著稱，常為政府高層討論敏感議題所用。戈德堡曝光的對話顯示，赫格塞斯提及的攻擊細節讓軍方人士憂心，認為此舉「魯莽且危險」。事件連續三天攪動華府，白宮壓力倍增。

川普的最新說法與前一天態度形成鮮明對比。週二，他才在電視訪問中為瓦爾茲緩頰，表示不會撤換他，並稱「他學到教訓，是個好人」。如今口風突轉，外界揣測是否內部究責升溫，或川普試圖轉移焦點。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則證實，川普已閱覽外流的完整對話，但淡化其機密性，僅稱是「敏感政策討論」。

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