尹錫悅命運風向球！ 代理總統韓悳洙彈劾案被駁回

南韓憲法法院駁回彈劾案，韓悳洙將立即恢復總理職務，並承擔代理總統職責。（路透）

2025/03/24 09:51

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被視為尹錫悅政治命運的關鍵指標，南韓總理、代理總統韓悳洙彈劾案今（24日）作出裁決，憲法法院宣布彈劾案駁回，韓悳洙即重返代總統職位。

據《韓聯社》報導，韓國憲法法院今針對韓悳洙彈劾案作出裁決，8名法官中5人提出駁回意見，1人支持彈劾案成立，另2人則提出不予受理的意見，確定駁回彈劾案，韓悳洙將立即恢復總理職務，並承擔代理總統職責。

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對彈劾案持反對意見的5名法官中，有4人認為，韓悳洙對國會選出的3名憲院法官候選人未予任命違反憲法和相關法律規定，但無法斷定此舉屬於失信於民的行為，故無法認定存在將罷免正當化的事由。

對於彈劾案被駁回，韓悳洙僅表示：「感謝憲法法院的判決……我先處理緊急事務。」南韓總統府亦發聲明，歡迎韓悳洙復職，並痛批今次裁決證明國會濫用彈劾官員的權力。

外界指出，由於尹錫悅彈劾案的審理日期仍未確定，韓悳洙案的結果不僅攸關其個人命運，更被外界視為尹錫悅政治前途的風向球，這兩起彈劾案的結局，不僅將影響南韓未來政局，也可能波及東北亞地區的穩定。

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