美烏二度沙國會談 澤倫斯基喊話普廷：戰爭須由發動方終結

烏克蘭總統澤倫斯基23日表示，「無論我們跟夥伴討論什麼，我們都必須催促普廷真正地下達停止攻擊的命令。」（彭博）

2025/03/24 08:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國與烏克蘭團隊23日在沙烏地阿拉伯會晤，針對烏俄停火一事進行協商，烏克蘭總統澤倫斯基23日表示：「無論我們跟夥伴討論什麼，我們都必須催促普廷（Vladimir Putin）真正地下達停止攻擊的命令。」

綜合外媒報導，澤倫斯基在社群媒體發文提到，自從3月11日以來，無條件停火的提議已經擺在桌面上，近期的攻擊行動本來已經可以停止，但俄羅斯仍繼續這一切，如果不針對俄羅斯施加壓力，俄方將繼續藐視外交，並繼續摧毀生命。

請繼續往下閱讀...

隨後澤倫斯基提到美烏團隊在沙烏地阿拉伯的會面情況，表示他和國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）通話，烏梅羅夫向他彙報會議狀況及談判進展，烏克蘭團隊工作非常有建設性，與美方談話十分有幫助。

澤倫斯基也強調：「無論我們跟夥伴討論什麼，我們都必須催促普廷真正下達停止攻擊的命令。因為必須由發動這場戰爭的人終結戰爭。」俄羅斯代表團預計在24日與美方代表進行另一次協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法