高溫上看30度熱到星期四 週末北台轉濕涼「冬衣還不能收」

隨著南風越來越明顯，高溫也將達27-30度，類似天氣情況持續到週四（27日）。（資料照）

2025/03/24 09:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（24日）持續受到高壓迴流影響，各地還是都維持晴朗穩定的天氣型態，不過隨著南風越來越明顯，高溫也將達27-30度，類似天氣情況持續到週四（27日），週四深夜鋒面南下，北台將開始變天，隨後東北季風南下，北台將轉濕涼，冬季禦寒的衣物，暫時還不能收。

天氣風險分析師歐宗學指出，今起白天氣溫會相當暖熱，各地高溫普遍可達27-30度，配合陽光長時間曝曬會相當炎熱，戶外運動或工作者務必要適時休息並補充水分，所幸濕度不高，在感受上沒那麼不舒適。入夜之後還是會明顯降溫，民眾仍要注意大幅度的日夜氣溫變化影響，週二到週三大致都延續著類似的天氣及氣溫型態。

請繼續往下閱讀...

週四水氣稍增多，不過只有在山區才有較明顯的零星降雨機會。而在這段期間環境風向都是偏南至西南風，南部至中部地區擴散條件將陸續，空品有好轉趨勢，但對於北部來說，會持續處在下風處的弱風區，擴散不佳容易累積空氣污染物，未來這幾天早晚期間細懸浮微粒、午後臭氧濃度都較偏高，要注意空氣品質都較不理想。

週四深夜到週五（28日）清晨北方有鋒面系統逐漸南下，預估北部地區將開始有局部短暫陣雨，週五鋒面會由北而南通過，中北部、東半部及南部山區都有短暫陣雨機會，不排除有零星雷雨發生。鋒面過後有東北季風南下帶來涼冷空氣，北部地區會明顯降溫，白天高溫只有20-22度，夜間低溫更會下探14-16度，與近期的暖熱氣溫相比會有非常大的差異，要注意氣溫變化趨勢。

週末期間持續受東北季風影響，同時華南雲雨區東移，北部、東半部及中南部山區都有降雨機會，水氣較多時更可能延伸到中部平地，氣溫則會普遍再降低，中北部白天高溫僅在20度或以下，北部高溫可能只有16-18度，陰雨濕冷的感受會相當明顯，南部也會明顯轉涼、高溫降至23-25度。

提醒民眾近期還是會有明顯降溫的機會，尤其是北部地區，冬季禦寒的衣物，暫時還不能收。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法