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    北檢抗告成功！黃呂錦茹無保請回 高院撤銷發回更裁

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

    國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

    2025/04/24 15:48

    〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書疑似偽造文書案，日前向台北地院聲請羈押禁見國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，但北院認為，不能因黃呂是市黨部主委，就推論她指示造假，裁定無保請回，北檢不服提起抗告成功，高等法院今撤銷發回北院更裁。

    高院裁定指出，北院認定黃呂錦茹涉犯刑法偽造文書、個資法、選罷法偽造連署等罪的罪不足，而駁回檢方羈押聲請，但此與同案被告、相關證人供述，及罷免案提議人名冊、罷免案提議人名冊查對結果、黨員名冊與通訊軟體對話紀錄等證據綜合勾稽後，所呈現黃呂錦茹對本案犯罪事實有相當程度參與的情節不符，原裁定有可議之處，檢方抗告有理由，因此撤銷發回北院更為裁定。

    北檢偵查認定，罷免綠委吳思瑤、吳沛憶的連署書，確實有抄錄名冊的情形，質疑是由國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹主導，複訊後依涉犯偽造文書、違反個人資料保護法等罪，嫌疑重大，且有事實足認有勾串、湮滅證據之虞，18日凌晨向北院聲請羈押禁見黃呂錦茹、北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿、第一區黨部執行長曾繁川等4人。

    北院19日裁定姚富文、初文卿羈押禁見，黃呂錦茹、曾繁川無保請回，當庭釋放，尤以75歲的黃呂錦茹裁定結果較受矚目。

    北院裁定指出，檢方的證據無法認定黃呂錦茹有經手提議人名冊，不能因黃呂是主委，就推論她指示偽造提議人名冊，且無證據顯示黃呂與姚富文、初文卿共同偽造文書、違反個人資料保護法；法官也認為提議人名冊雖有偽造，仍無法認定是曾繁川交付偽造的提議人名冊給姚、初2人。

    至於初文卿、姚富文部分，法官認定2人涉犯刑法行使偽造私文書、違反個人資料保護法嫌疑重大，且供詞不一，又刪除LINE對話紀錄，有串證、滅證之虞，因偽造的提議人名冊數量很多，如何分工尚待釐清，裁定將2人羈押禁見。

    北檢收到北院裁定書後，經研究裁定內容，決定對黃呂錦茹獲無保請回的部份提出抗告，今天下午將抗告書狀送抵北院，北院已於傍晚送抵高院，完成抗告程序，高院立即組成合議庭審理。

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