「文山退葆」宣布 罷免賴士葆第二階段連署書突破3萬份

立委賴士葆。（資料照）

2025/04/25 15:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮愈來愈熱，罷免國民黨立委賴士葆團隊「「文山退葆」」今（25日）宣布，第二階段罷免連署書突破3萬份，團隊也說不會就此滿足，將會持續鼓勵衝高連署數量，也不怕被賴士葆「出征」。

「文山退葆」表示，自去年12月底開始推動罷免以來，遇到非常多困難、阻礙，甚至是恐嚇、威脅與侮辱，但所有團隊夥伴絲毫不退縮，勇往直前不斷努力爭取最多民眾的認同與連署，如今罷免賴士葆連署正式突破3萬份。

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團隊表示，不會就此滿足，還要繼續的鼓勵大家來衝高數量，他們不怕邪惡勢力也不怕賴士葆口出惡言要對罷免團體「出征」，仍然堅定的喊出罷免不適任立委賴士葆，罷免就是救國，反共就是保台；支持國會重開機，藍白黨不倒，國家不會好。

「文山退葆」指出，這3萬份連署書，不是網路上按讚，也不是轉發的憤怒，而是3萬個真實姓名、一筆一劃簽下的良知，是人民用行動怒吼的證據；而團隊之所以發起罷免，不僅是因為賴士葆長期背離民意、冷漠對待選區，更因為他在立法院支持刪減教育補助、幼兒津貼、醫療預算、弱勢照顧、國防預算等，並且忽視國家安全與人民衆多福利，賴士葆始終選擇站在人民的對立面。

「文山退葆」也說，許多志工推動罷免期間，也多次遭遇恐嚇與生命威脅，甚至被賴士葆的支持者揚言「開槍、捅刀、找黑道」對付，這已不是民主社會該有的樣子，這不是理性政治的論辯，而是對人民安全的直接挑戰。

「文山退葆」強調，人民有罷免權力，更有安全行使公民權的自由，絕不容許一個只懂得追隨政黨指令、無視選民生活、默許暴力威脅的立法委員，繼續拿著民意代表的頭銜，霸佔國會的席次，會持續推動直到賴士葆真正被罷免送下台為止。

文山退葆表示，罷免立委賴士葆第二階段連署突破3萬份。（文山退葆提供）

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