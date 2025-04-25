劫富濟貧？偏鄉優先免試名額送私中？彰化女中親上火線說明

針對優先免試名額的爭議，彰化女中強調計算公式從未改變。 （記者劉曉欣攝）

2025/04/25 14:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣傳出今年國3應屆畢業生優先免試入學名額爭議，二水、原斗國中去年還有分配名額，今年卻是掛零，反而增加到私立中學，引發「劫富濟貧」的不滿聲浪。對此，彰化女中親上火線說明，優免名額都採相同的計算公式，針對偏鄉國中名額掛零一事，今年已修正各分配1個優免名額，未來也會保障縣內各公立國中至少1名優免名額。

彰化女中指出，該校的優先免試名額計算，絕無「劫富濟貧」一事。因為每年的計算公式都是一樣的，只是各公私立國中應屆的女畢業生人數是浮動的，加上，今年公立高中普通班的每班人數從35人下修為34人，資優班為29人，因此，彰女今年核定招收新生500人，就比去年減少15人。

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彰化女中強調，該校優免名額計算方式，也就是該校新生人數的20％，也就是100人，扣除1名弱勢學生名額，優免總額為99人。而各公私立的優免名額，則該校國3的女畢業生人數佔全縣國3畢業女生總數比例，再乘以99，最後再進行四捨五入。

因此，根據公式算出來的結果，二水國中、原斗國中小及民權華德福國中小，原本是沒有分配名額。彰化女中召開招生委員會討論後，決定進行修正，也就是優免名額掛零的各國中，都分配1個免試名額，其餘學校的名額保持不變，並已函請彰化縣免試入學委員會，協助詢問教育部及彰化縣政府，尋求同意修正並處理後續相關事宜。

彰化女中強調，由於彰化縣的免試入學規定，該校名額上限為30％，因此，未來仍將採用同一個公式計算，如果又出現有公立學校名額掛零，都會保障確保每校至少有1名優先免試名額，以避免類似疑慮再次出現。

彰化女中也澄清，今年因為該校招生人數減少，剛好縣內有2所私校的國3女學生人數都比去年增加，也才會在優免名額公式計算下，出現有公立國中優免掛零，有的私校卻不減反增，其實，計算公式與方法都是相同的，從未改變。

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