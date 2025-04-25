北市大安區426去凱道要搭遊覽車？鍾沛君：喜歡一起坐車不行？

國民黨將在26日於台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動。還傳出台北市大安區有里長要租遊覽車到場。遊覽車示意圖。（資料照）

2025/04/25 14:59

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，檢調日前偵辦幽靈連署事件，約談國民黨人士並搜索國民黨台北市黨部，引發國民黨不滿，將在26日於台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動。還傳出台北市大安區有里長要租遊覽車到場，對於被質疑為何這麼近還要租車動員？國民黨台北市議員鍾沛君表示這不是動員，她並解釋：「他們喜歡一起坐車還不行喔？」

國民黨將在26日於總統府前的凱達格蘭大道舉行「戰獨裁站出來」遊行。鍾沛君近日在政論節目「新聞面對面」表示，她的選區裡面就有里長自己租了遊覽車要帶人來。不過資深媒體人邱明玉就疑惑：「台北市為什麼要租遊覽車咧？台北市這麼近。」

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對此，鍾沛君表示：「他們喜歡一起坐車還不行喔？」對於還有來賓驚訝喊，民進黨也會動員，但從來沒在大安區動員過遊覽車，鍾沛君則表示：「那不叫動員，他只是告訴大家幾點幾分有一輛車，想要來的人可以坐車一起去。而不是講說我們一定要過去，這兩個是有差別。」

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