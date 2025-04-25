為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    北市大安區426去凱道要搭遊覽車？鍾沛君：喜歡一起坐車不行？

    國民黨將在26日於台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動。還傳出台北市大安區有里長要租遊覽車到場。遊覽車示意圖。（資料照）

    國民黨將在26日於台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動。還傳出台北市大安區有里長要租遊覽車到場。遊覽車示意圖。（資料照）

    2025/04/25 14:59

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，檢調日前偵辦幽靈連署事件，約談國民黨人士並搜索國民黨台北市黨部，引發國民黨不滿，將在26日於台北市凱達格蘭大道舉辦集會活動。還傳出台北市大安區有里長要租遊覽車到場，對於被質疑為何這麼近還要租車動員？國民黨台北市議員鍾沛君表示這不是動員，她並解釋：「他們喜歡一起坐車還不行喔？」

    國民黨將在26日於總統府前的凱達格蘭大道舉行「戰獨裁站出來」遊行。鍾沛君近日在政論節目「新聞面對面」表示，她的選區裡面就有里長自己租了遊覽車要帶人來。不過資深媒體人邱明玉就疑惑：「台北市為什麼要租遊覽車咧？台北市這麼近。」

    對此，鍾沛君表示：「他們喜歡一起坐車還不行喔？」對於還有來賓驚訝喊，民進黨也會動員，但從來沒在大安區動員過遊覽車，鍾沛君則表示：「那不叫動員，他只是告訴大家幾點幾分有一輛車，想要來的人可以坐車一起去。而不是講說我們一定要過去，這兩個是有差別。」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播