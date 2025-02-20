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    71年前「空姐錄取條件」曝光 網傻眼：以為在滑Tinder

    網友曝光70年前空服員的錄取清單。示意圖。（彭博）

    網友曝光70年前空服員的錄取清單。示意圖。（彭博）

    2025/02/20 00:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕空服員不只要時時注意旅客的需求，也要兼顧起整架航班的安全。只是，近期有網友發現，1954年美國芝加哥南方航空（Chicago and Southern Air Lines）的應徵條件，空服員需要包含「必須是單身」等多項不合時宜的規定。

    美國《紐約郵報（New York Post）》報導，網友在網路論壇Reddit上貼出了芝加哥南方航空空服員「錄取資格」，不少人認為，這根本是男人心目中完美女人的模樣。

    從貼文可見，當時的錄取條件多達20項，除了必須是單身，年齡也要在22到28歲之間；身高要有157到165公分；體重則須是45到54公斤。同時，空服員也不能戴眼鏡，還需要牙齒好、身材好、腿細長、頭髮顏色要自然等。

    錄取的規定也指出，空服員還要有「脾氣良好」、「雙手漂亮」、「皮膚光滑」等，外在的要求。至於內在條件，她們必須是讀過大學的美國人；能夠與乘客熱絡交談；可以承受壓力跟焦慮等。

    如此不合時宜的要求，也讓貼文底下出現大批留言，「看起來像Tinder（交友程式）的個人資料」、「總而言之，就是要養眼」、「71年前要有大學學歷幾乎是不可能」。

    當時空服員的錄取資格極為嚴格。（擷取自Reddit）

    當時空服員的錄取資格極為嚴格。（擷取自Reddit）

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