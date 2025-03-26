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    警投訴盤查警友、酒測後遭調職 通霄分局回應了

    員警控對盤查警友、酒測後遭調職，通霄警分局：支持員警依法執法。（資料照）

    員警控對盤查警友、酒測後遭調職，通霄警分局：支持員警依法執法。（資料照）

    2025/03/26 18:49

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有員警投訴，之前任職通霄警分局局的一名員警2月16日深夜11點多備勤時，因上一班勤務時民眾報案稱一處超市前有人鬧事，到場查看反而發現一輛黑色BMW轎車違停，原本車上無人，後來駕駛現身並自稱為警友會主任，員警對該名駕駛酒測發現酒測值達0.19，當下扣車並開罰單。該名員警後來卻遭調離分局，質疑通霄警分局的處理方式。

    投訴者稱，主要質疑原因有2點，首先為當時該名駕駛酒測後致電給通霄警分局內部，後來分局長與副分局長護送該駕駛返家；其二，投訴者稱，處理員警事發後不到1個月遭調職，懷疑與此事相關。

    通霄警分局則回應，一向秉持支持員警依法行政一貫立場，且該案處理期間皆無干涉處理員警的作為。針對投訴者稱護送該名警友會主任返家，為當事人與家屬提出陳訴質疑，初步瞭解當時員警處理程序顯有不當之處，為求慎重及保障民眾權益，故委婉向相關人員妥適說明，並將依法秉公調查。

    至於遭控調離處理員警部分，通霄警方強調，處理員警原隸屬苗栗警分局，當時為業務需要暫時支援，人事異動因應苗栗分局福基派出所就地改建完成，需加派遣值班警力而歸建，與此案無關。

    通霄警分局指出，經調查發現當時現場同仁於警察職權發動、盤查及取締程序確有多處不當，此案也經新竹區監理所於函復當事人撤銷並免罰結案。

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