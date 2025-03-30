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    稱柯文哲約1、2年就走了 陳佩琪：人死了北所才會通知收屍

    民主黨前主席柯文哲。（資料照）

    民主黨前主席柯文哲。（資料照）

    2025/03/30 10:43

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，近期傳出身體不適有血尿等病症，昨日晚間9點55分台北看守所戒護柯送醫，因未達留院標準，深夜11點30分離院。柯妻陳佩琪今天稱，她不知道柯在北所內的情況，「可能人死了要花錢處理，才會通知我去收屍吧」，直言只要柯文哲還活著就要被關押，7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了。

    陳佩琪在臉書發文指出，檢方羈押禁見的理由，竟是要申請要勘驗證人和被告的訊問光碟，所以有串證疑慮？這應該是要羈押檢察官才對，只有他們才有變造、做假的機會和能力，怎麼反過來羈押申請者弱勢一方呢？「拿不雅光碟威脅人認罪， 不申請勘驗訊問光碟，反倒是驗woman檔內容？世界怎麼有如此可笑的邏輯。」

    陳佩琪續指，柯文哲在20日庭上對檢察官說，「你們找不到證據，是自己能力不好，怎反倒就變成要羈押我抵帳？」她認為，檢察官能力如何不得而知，但可是很認真的，傳訊了80多個證人，這段時間其他什麼事都不做，指鹿為馬就是專心對付柯文哲一人，找了七個多月找不到證據，用膝蓋想也知道就是當事人無罪，結果反倒是找不到證據就關押當事人到死。

    「昨晚天氣轉冷，感謝黃國昌、民眾黨黨公職和支持者、小草在北所外的聲援！」陳佩琪說，先生現在身體如她也不知道，血尿是20日開庭第一次聽聞律師提起，柯去就診是看到北所的新聞稿才得知。「簡言之我不知道先生在北所的任何情況，他們也不會通知我，可能人死了，要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」

    陳佩琪也透露，柯文哲這幾個月透過律師傳遞的訊息只有「可以送些食物」、「次數不可太多， 妳會累」、「腰很酸，送些貼布給我」、「請媽20日過來，想再看看她」，至於其他訊息都是從媒體報導得知的。

    她強調，柯文哲的案子，律師和支持者都辛苦了，自己對司法已經死心，只要柯文哲還活著， 就是要被關押，除非是死在裡面，七個月就能損壞一個器官，大概一兩年就走了。

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