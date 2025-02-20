總預算未載明刪減數、財劃法被綁架 吳思瑤轟藍白引爆2財政核彈

立法院昨將財劃法以及總預算案送至總統府、行政院，民進黨團幹事長吳思瑤表示，送出的總預算案沒有載明清楚的預算刪減數，充斥著不確定的概念敘述，並點名傅崐萁（圖右）、黃國昌（圖左）為一己之私造成國家人民無以回復的損害。（資料照）

2025/02/20 07:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨將「財政收支劃分法修正案」以及「114年度中央政府總預算案」送至總統府、行政院，民進黨團幹事長吳思瑤表示，送出的總預算案沒有載明清楚的預算刪減數，充斥著不確定的概念敘述，她點名傅崐萁、黃國昌為一己之私造成國家人民無以回復的損害，並稱2月19日是台灣的國家財政蒙難日。

吳思瑤昨深夜在臉書發文指出，昨日立法院送出總預算，還綁定《財劃法》一起送出。她質疑藍白一次引爆2個財政核彈，搞垮中央財政犧牲全民利益，並直言「記住這一天，2025/2/19是台灣的國家財政蒙難日」。

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吳思瑤指出，看看送出的總預算案，猶如無字天書，像是「歲出」沒有載明清楚的預算刪減數，充斥著不確定的概念敘述，也因為「歲出」沒確定，「融資財源」部分也沒有具體數字，最終送出的預算案跟1月21日三讀宣讀內容一模一樣，讓社會乾等一個月，立院卻執意擺爛到底。吳思瑤也質疑，送出的總預算案與行政院的估算數天差地別，前所未見。

吳思瑤也指出，《財劃法》硬生生被綁架61天壓在立院遲未送出，「更是早知如此何必當初？」她表示61天的時間，足以讓「委員會中心主義得以踐行，不需要三分鐘送出財政委員會」、「朝野協商不被跳過，行政、立法兩院有更充分時間妥善溝通」、「民眾黨黃珊珊念茲在茲以《財劃法法》與執政黨合作，也都有可能實現」。

吳思瑤批評，這一切都因為傅崐萁、黃國昌的一己之私及政黨利益，而化為泡影，更導因於韓國瑜的「假中立真共犯」，造成國家人民無以回復的損害。

吳思瑤在文末也表示，「藍白發動的民主政變，唯有人民的覺醒方能撥亂反正。置之死地而後生，民主正被無情毀滅，但民主必然也將絕地重生！」

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