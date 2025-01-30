一張3000元！春節國道塞爆 小心「1動作」荷包大失血

駕駛在國道上滑手機的違規畫面，手機型號與顏色清晰可見。（圖擷取自臉書「國道公路警察局」）

2025/01/30 17:26

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春節期間，國道車潮如洪流，不少路段瞬間變成「大型停車場」，不少駕駛人因長時間塞車無聊，竟拿起手機滑起來。對此，國道公路警察局昨（29日）發文幽默提醒，紅斑馬的「國家級攝影師」全年無休，清楚捕捉每一位滑手機駕駛的違規行為，每張「作品」價值3000元。

國道警察在臉書粉專「國道公路警察局」發文表示，「一年365天，不管你是哪天滑，紅斑馬都能拍的一清二楚，國家級攝影師不是練假的，不論你是滑阿鳳還是滑森心，我們都能將你拍的美美的，想要來個特寫也沒問題」並提醒，「國家級的費用比較貴嘿，每張作品都價值3千元以上，麻煩下一個窗口繳費」。

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貼文中附上一張照片，展示了4名駕駛在國道上滑手機的違規畫面，手機型號與顏色清晰可見，成為最佳證據。國道警察附上多個標籤，包括「#專心開車很難逆」、「#一個小分心可能釀成大事故」、「#國家級攝影師天天上工」、「#專業鏡頭讓你的違規無所遁形」，呼籲駕駛專心開車，不要因為一時分心釀成悲劇。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「認真取締這種的就對了」、「國家認證攝影師，總是能抓住大家最美時刻。」、「拜託修法重罰，至少扣牌半年。」、「身為攝影師的我，羨慕有這種平台能保證攝影師的作品每一張都有一定的價值！」

也有網友直呼，「我比較想看那種路隊長特集」、「可以多拍一些不保持安全距離的車嗎」、「還有那種人家留的安全距離變他的插隊空間」、「先拍那些不乖乖排隊在那邊亂插的吧」。

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