初三迎旅遊車潮！ 快速道路、省道易壅塞路段一次看

公路局預估大年初三會有旅遊車潮出現。示意圖。（資料照）

2025/01/30 16:37

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假已過半，交通部公路局指出，明日大年初三預期會有旅遊車潮出現，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，公路局已協調客運業者籌措足夠運能，並視人潮機動增班，據目前預售情形，明日西部國道客運尚有7成空位，東部國道客運尚有8成空位，歡迎民眾查詢。

公路局說明，大年初二截至下午3時止，省道及快速道路部分路段出現車多或壅塞情形，明日大年初三預計會有旅遊車潮出現，省道重點路段及銜接高速公路路段將有車多或壅塞情形，包含台1線水底寮至楓港、台18線接國3中埔交流道、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台64線接國3中和交流道、台74線臺中環線接國3交流道、台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台88線鳳山至五甲等路段。

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此外，台2線與台2乙線關渡至淡水、台2線福隆及萬里至大武崙、台3線大溪、大湖及古坑至梅山、台9線蘇花路廊、南迴公路、礁溪及新店至烏來、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段，也是車多壅塞的地雷路段。

公路局表示，為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，今日截至中午12時，西部國道客運共計行駛2102班次，疏運36214人；東部國道客運路線共計行駛534班次，疏運11603人，依據目前預售情形，明日西部國道客運尚有7成空位，東部國道客運尚有8成空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

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