妙齡女車手花蓮面交取款350萬 得手5分鐘遭黑吃黑攔車搶走

白色轎車在花蓮市民國路一處巷道超車小黃計程車。（擷取自監視器畫面）

2025/01/16 17:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮市民國路15日下午發生搶案，24歲黃姓女子搭計程車遭轎車攔停，歹徒持槍搶走350萬元，黃女報案對現金來源含糊其辭。警方調閱監視器畫面追查發現，黃女是詐騙集團車手，與受害者面交拿到錢後遭跟蹤尾隨，5分鐘後就被搶。黃女報案時距離遭搶已有2小時，警方緊急通報圍捕歹徒車輛，歹徒早已北上離開花蓮，警方擴大以車追人偵辦中。

監視器畫面顯示，黃女搭乘的計程車在花蓮市民國路一處巷道內被白色轎車超車擋住，1名歹徒下車敲計程車窗，小黃一度試圖繼續往前開，白車隨即移動攔住去路，第2名歹徒下車，2男包抄計程車後座左右車門，其中1人還持槍威脅，最後男子從車內奪走裝現金的提包，上車揚長而去，做案歹徒連同司機至少3人。

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監視器也拍到，黃女被搶後下計程車，疑似立刻打電話連繫詐團成員請示，還蹲在地上講電話講不停，後來一邊看手機、一邊徒步離開。警方調查，黃女在市區亂逛，下午2點多被搶，下午4點才攔計程車到派出所報案。

偵辦的花蓮警分局副分局長盧廣勳說，年僅24歲黃女報案後，一直不願意說明被搶經過、錢財來源也交代不清，黃女沒有前科，堅持不承認涉詐騙，只提到下午2點在明義國小游泳池旁民國路巷道被搶。

警方指出，由於疑點太多，警方擴大調閱市區監視器畫面發現，黃女15日從台北搭火車到花蓮，與被害人約在市區商場面交，得款350萬元後原本計畫搭火車回台北，結果黃女離開商場後叫計程車離開，立即遭白色轎車跟蹤尾隨，「得款5分鐘錢就被搶走」，過程都被監視器拍下。

花蓮警方循監視器影像找到詐騙被害婦人，婦人被警方通知時還渾然不知自己遇到詐騙，「對方說投資股市好賺」，才會相約在賣場面交現金。

警方調查，詐騙集團與黑吃黑集團都來自北部，一方由女車手搭火車到花蓮面交取款，另一方則是派3人開車南下到花蓮，雙方諜對諜，搶匪開車跟蹤女車手完成面交、選擇超車攔截的地點是在較不引人注意的巷道，顯得相當老道；而女車手來回台北、花蓮透過搭火車，似乎是考量交通工具多次轉換，較不易追蹤。

花蓮警分局接到報案，馬上調閱監視器畫面，發現白色轎車沿著台9線蘇花公路一路北上，立刻通報新城警分局警方圍捕攔截，但報案時間距離搶劫的下午2點多已時隔太久，白色轎車早就北上離開花蓮，「2小時夠從花蓮至少開到宜蘭了」！警方已掌握身分擴大偵辦，以車追人，盡快找到持槍歹徒下落。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

白色轎車上歹徒下車拍打計程車車門車窗。（擷取自監視器畫面）

2名歹徒下車左右包抄坐在計程車後座的黃女，還拿手槍威脅對方。（擷取自監視器畫面）

歹徒打開黃女搭乘的計程車右後方車門，上半身進入車內疑似與女子拉扯。（擷取自監視器畫面）

歹徒從車上的搶奪一包裝有現金350萬元提袋，快步跑回白色轎車，隨後車上3人開車回北部。（擷取自監視器畫面）

千里迢迢搭火車到花蓮與被害婦人面交，得款350萬元卻馬上被搶，黃女下車後一邊走路、一邊緊張得透過手機連絡詐團成員「請示」。（擷取自監視器畫面）

花蓮車站前方監視器拍到詐團車手黃姓女子（斑馬線中間），15日搭火車從台北到花蓮。（警方提供監視器畫面）

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