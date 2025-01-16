殺死女友母女 黃麟凱今晚槍決

法務部執行死刑，男子黃麟凱（前中）今晚將槍決。（資料照）

2025/01/16 18:33

〔記者王定傳／台北報導〕法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，今晚將在台北看守所執行槍決。

2018年8月，前法務部長蔡清祥批准死囚李宏基執行死刑，是蔡政府時期首例執行死刑。2020年4月1日，蔡清祥批准死囚翁仁賢執行死刑。這次是時隔4年8個月再次執行死刑，也是總統賴清德上任以來第一次執行死刑，黃麟凱執行死刑後，目前在監死因減1人剩36人。

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黃男1歲喪父，由母親撫養長大，與雅美（化名）交往兩年分手，但黃仍常接送她；2013年九月，黃男入伍，雅美發現黃男領走她辛苦打工所存的20萬元，經協調，黃母同意賠9萬元，雅美續向黃男追討11萬元。

童軍繩絞殺女友媽

黃男未反省私自挪款，反而抱怨雅美斤斤計較，又覺得愧對母親，2013年10月1日下午4時，持先前幫雅美搬家時所保留的鑰匙，戴頭套潛入她家，被她媽媽發現，他自認對方瞧不起他出身單親家庭，阻撓女兒與他交往，狠心以預備的童軍繩從正面絞殺雅美媽媽。

蒙面性侵、勒死女友

黃男殺人後居然還躲在廚房，埋伏一小時，下午5時20分雅美返家，遭蒙面的黃男制伏，綑綁雙手，還蓋住她的臉，押她進房間，回房時，雅美認出他的身分，黃男乾脆脫下面罩性侵她，再用繩子從背後勒到她噴鼻血至死，事後還盜走1萬元。

傍晚6點多，雅美的爸爸回家，發現鐵門遭反鎖而進不去，驚覺有異遂報警，黃男逃到頂樓躲藏仍被捕。

一審新北地院合議庭認為，黃男泯滅天良，視人命如草芥，惡行令人髮指，且鑑定認為他有再犯可能，依強制性交殺人等罪判處死刑，二審和更一審也都判黃男死刑，上訴後，2017年間最高法院駁回定讞。

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