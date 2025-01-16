搶救死囚黃麟凱！司改會、廢死聯盟指已遞非常上訴狀

死刑犯黃麟凱，今晚在土城看守所伏法。圖為廢死團體在監獄外抗議聲援。（記者王藝菘攝）

2025/01/16 21:08

〔記者溫于德／台北報導〕男子黃麟凱趁服役休假時殺死女友及女友母親，被判死定讞並定今日執行。民間司法改革基金會、台灣廢除死刑聯盟稍早宣稱，已將黃的非常上訴狀遞交至法務部、最高檢察署，請法務部槍下留人。

兩個團體聯合聲明指，《執行死刑規則》第3條第1項規定：「法務部令准死刑案件之執行後，應即函送最高檢察署轉送相關之高等檢察署或其檢察分署指派執行檢察官於三日內依法執行死刑。但執行檢察官發現案情確有合於再審、非常上訴之理由者，得於三日內電請法務部再加審核。」

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依上開規定，縱使法務部長、總統皆已核准死刑執行令，但高檢署執行檢察官仍依法應審核案件的死刑執行，是否有非常上訴的理由，方為合法。如有理由，則應暫緩執行，請法務部再加審核。

兩個團體認為，依憲法法庭113年度憲判字第8號判決（憲判）意旨，包含黃麟凱在內的死刑犯得依該判決意旨，請求檢察總長提起非常上訴；從其判決意旨及精神，也可知主管機關不得恣意執行。如於開啟救濟程序前逕為執行死刑，此即屬違反憲判8意旨、違法之執行。

團體最後強調，我們請求執行檢察官本於權責，以及忠於憲判8意旨、法律之確信，依上開規則第3條第1項暫停今晚之執行死刑，並請法務部再加審核本案之死刑執行。

民間司法改革基金會、台灣廢除死刑聯盟稍早宣稱，已將黃麟凱的非常上訴狀遞交至法務部、最高檢察署，請法務部槍下留人。（司改會提供）

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