軍人黃麟凱絞殺母女伏法 王父：明天是女兒生日 等12年盼到公道

王父拿出當年幸福全家福照，只能看照片追憶。（記者吳仁捷攝）

2025/01/16 23:17

〔記者吳仁捷／新北報導〕軍人黃麟凱12年前，侵入王姓前女友住家，以童軍繩兇殘絞殺王姓女友及王母兩人，還性侵王女，最高法院判處死刑定讞，法務部今晚宣布將槍決黃麟凱；王父今晚在家中等待槍決，他表示，家屬等這一天等了12年，直到確定槍決消息，讓他感慨黃嫌終於伏法，他以台語哽咽說出「殺你們的人槍決了…」除告慰妻兒在天之靈，更透露12年來沒一天不想念妻兒。

黃麟凱2013年前服役時，因不滿王姓女友提分手加上追討債務，侵入王家以童軍繩絞殺王女及王母，還性侵王女，最高法院2017年審結，判處死刑定讞；王家當年曾進行法會，王父與女兒們追思妻女，告知判決結果。

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王父說，感謝司法、各界、當年承辦的三重警方、時任偵查隊黃姓副隊長、警員，感謝司法還給妻女公道，還給社會正義；他表示，因為明天還要上班，他周末會到妻兒靈前告知兇嫌伏法的消息，讓她們可以放下，安心上天修行；王父更提到，明天是遇害的小女兒國曆生日，黃嫌在愛女生日前一晚伏法，讓家人都感到欣慰。

「二女兒不敢交男友」

63歲的王父擔任混凝土車司機，他表示，遭殺害的是妻子與排名老四的小女兒品智，二女兒這幾天夢到品智，隱約告知家人兇嫌將伏法，未料今晚就接到嫌犯黃麟凱槍決消息，家人都很難忍激動，感謝司法還給逝去王家妻女公道，直呼死者有感應。

王父哽咽吐露，他這幾天也曾夢到亡妻，容貌仍跟走的時候一樣，而這12年來，為了替妻女討回公道，克服一切生活困難、身心煎熬堅持下來，就是為等嫌犯伏法的這一天。

王父說，黃麟凱殺害他妻女後，五年內都在跑法院無心工作，生活無以為繼，績效都是最後一名，領的三萬餘元薪水扣掉生活費、房租等基本開銷，根本不夠用，感嘆這起案件毁了他一家，讓其餘三名女兒活在陰影下，二女兒根本不敢交男友，全家的生活都不好過，希望藉此，讓全家走出陰霾。

王父得知殺害妻女的嫌犯黃麟凱伏法，哽咽感謝政府、司法等正義感的人，還給家屬正義、公道。（記者吳仁捷攝）

黃麟凱伏法後，殯儀館的車從土城看守所開出。左側還有支持死刑的民眾舉牌。（記者王藝菘攝）

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