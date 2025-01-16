狠殺前女友母女！黃麟凱伏法前心情沉重 一槍斃命

死囚黃麟凱伏法前，法警祭拜地藏王菩薩。（記者廖振輝攝）

2025/01/16 23:38

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕法務部今晚執行死刑死囚黃麟凱死刑令，法務部次長黃謀信說，今晚10點2分，高檢署檢察官率同法醫及法警，在台北看守所刑場執行槍決，10點23分由檢察官會同法醫師複驗，確認受刑人已經死亡，完成執行死刑程序。

據了解，黃麟凱行刑前心情沉重，最後只吃了幾口菜，喝了一口高粱酒，沒有乾杯，也抽上一根香菸，宗教師進行最後開導，法醫為其注射麻醉藥後，最後由法警執行槍決，一槍斃命。

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現年32歲的黃男與死者王姓前女友是高職補校同學，交往3年多，2013年7月協議分手，但仍有往來。同年9月，黃男盜領她辛苦存下的20萬元，母女追討，9月17日黃男入伍服役，29日起放假5天。

2013年10月1日，休假中的黃男戴頭套潛入王女家中，被她媽媽發現，他自認對方瞧不起他出身單親家庭，阻撓女兒與他交往，狠心以預備的童軍繩正面絞殺。他埋伏1小時等王女回家，強行押入房間性侵，拿繩子從背後勒死，事後還好整以暇擦拭王女鼻血，用她的內褲擦拭她下體，更換內褲，盜走現金，躲入頂樓仍被捕。

黃男被認定犯下人權兩公約規定得以判處死刑的「情節最重大之罪行」，歷審皆強制辯護，第三審也有進行「生死辯」言詞辯論，心理衡鑑認定無精神障礙，而是個性使然、有再犯可能，一審、二審、更一審及三審均量處死刑，最高檢察署未為其聲請非常上訴，全案已無繫屬於法院，因此決定執行死刑。

法務部次長黃謀信說，憲法法庭已宣告在符合憲法判決意旨情形下，行死刑制度是合憲的，法務部基於依法行政，自當依法執行，法務部對於死刑執行，向來秉持兼顧死刑犯人權保障，以及被害人及家屬權益維護，並發揮刑法抗衡犯罪功能，以維護社會安定，保障全體民眾的安全與福祉。

死囚黃麟凱伏法。（資料照）

黃麟凱伏法，殯儀館的車開離台北看守所。（記者王藝菘攝）

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