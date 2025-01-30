早晨車潮出籠！國道1號、3號車多 高公局揭上午10大地雷路段

今早多路段湧現車潮，高公局提醒10處上午重點壅塞路段。（資料照）

2025/01/30 08:52

〔記者林志怡／台北報導〕春節連續假期進入第6天，今（30）日適逢大年初二，不少民眾準備回娘家探親。交通部高公局說明，今日上午6時就有車潮湧現，國道1號、國道3號部分路段已有車多壅塞情況，其餘路段行車大致正常，但今日上午國道1號、3號、5號、4號、10號計有10處重點壅塞路段，建議西部國道南向用路人，儘量上午6時前或中午12時後出發。

高公局說明，今日6時起車潮湧現，截止上午7時，交通量為15.9百萬車公里，但除國道1號南向湖口－竹北、王田－彰化系統；國道3號南向大溪－高原路段車多壅塞外，其餘路段行車大致正常。

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針對今日各路段壅塞情況，高公局指出，上午國道1號南向重點壅塞路段包括楊梅-新竹（上午6時至下午2時）、彰化系統-埔鹽系統（上午7時至下午2時）；北向車多壅塞路段則有南屯-后里（上午9時至中午12時）、圓山-大華系統（上午10時至下午1時）。

國道3號則以南向路段壅塞為主，土城-關西路段上午6時至下午2時、快官-霧峰路段上午8時至上午11時車多；國道5號南向南港系統-頭城路段上午6時至下午4時、北向宜蘭-坪林路段上午10時至深夜壅塞；國道4號西向潭子系統-豐勢；國道10號東向鼎金系統-燕巢系統等路段上午9時至中午車多。

高公局建議，西部國道南向用路人，儘量上午6時前或中午12時後出發；國道5號南向用路人，建議上午5時前或下午5時後出發，另國道5號北向用路人建議於上午9時前出發。

至於國道今日相關疏導措施，包括上午5時至12時封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、國道5號石碇及坪林南向入口、下午1時至晚間6時國道5號 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、國道3號新竹系統－燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

南區壅塞路段分布。（高公局提供）

中區壅塞路段分布。（高公局提供）

北區壅塞路段分布。（高公局提供）

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