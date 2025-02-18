中國DeepSeek將用戶數據傳給字節跳動 南韓政府證實了

南韓政府18日進一步證實，DeepSeek會將用戶資料傳給備受爭議的TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」。（彭博）

2025/02/18 20:41

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓政府禁止民眾下載中國開發的人工智慧（AI）機器人「深度求索（DeepSeek）」後，18日進一步證實，DeepSeek會將用戶資料傳給備受爭議的TikTok母公司「字節跳動（ByteDance）」。

南韓政府「個人資訊保護委員會（PIPC）」一名官員向《韓聯社》證實，DeepSeek會將南韓用戶資料傳給字節跳動，這名官員說：「我們證實，DeepSeek與字節跳動傳輸資料。」這是南韓主管機關首次證實，這個由中國新創公司開發的AI機器人，會將用戶數據外洩給第三方。不過，這名官員說「尚未確認傳輸哪些、和傳輸資料的規模」。

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根據南韓法律，若將用戶個人資訊提供給第三方，須明確獲得用戶同意。南韓個人資訊保護委員會17日才宣佈，暫時限制用戶透過應用程式商店下載DeepSeek，同時也已經向DeepSeek正式要求說明其數據收集和管控。

DeepSeek公司已經指派一名南韓代表，坦言在關於當地個資保護法規上考慮不周，表達願意積極與該委員會配合。

字節跳動涉及中國短音音社群平台「抖音」國際版TikTok的國安隱憂爭議。美國前總統拜登時期以國安為由，要求TikTok拆售美國業務，否則全面封殺，TikTok上訴到美國最高法院，但法官裁決維持禁令，其中一個理由，就是擔心TikTok與中國政府的關係，所構成的國安風險。不過，現任總統川普上任後，已將實施禁令時間延後，尋求達成出售協議。

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